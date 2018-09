Trailer phim 18+ 'Quỳnh Búp Bê' gây bàn tán tuần qua

'Quỳnh Búp bê' và chuyện lúng túng dán nhãn 18+ phim truyền hình Việt / ‘Quỳnh Búp bê’ phát sóng trở lại, lùi khung giờ chiếu

Quỳnh Búp bê tung trailer kịch tính

Trailer tập 7 phim Quỳnh búp bê

Trước khi phim chiếu lại vào ngày 3/9, ê-kíp công bố trailer với hai tình tiết chính. Đầu tiên là cảnh nhân vật phản diện My (Thu Quỳnh đóng) bị nhóm gái làng chơi vạch mặt chuyện chơi xấu họ. Đoạn này tiếp nối câu chuyện ở tập sáu khi My liên tục hại người khác rồi vu oan cho Quỳnh (Phương Oanh đóng). My là cô gái giữ vị trí số một ở tụ điểm ăn chơi và luôn sợ Quỳnh "soán ngôi". Tình tiết thứ hai là Quỳnh đau đớn vì động thai, được Cảnh (Doãn Quốc Đam đóng) - trưởng nhóm bảo vệ tụ điểm - đưa vào bệnh viện.

Đoạn phim thu hút đến 730.000 lượt xem trên fanpage và hơn 1.900 bình luận sau chưa đầy hai ngày đăng. Nhiều khán giả nhận định tập bảy là bước ngoặt để Quỳnh "soán ngôi" My, trở thành người đứng đầu tụ điểm. Thân phận thật của nhân vật Cảnh cũng gây bàn tán. Khi đưa Quỳnh đi viện, anh buột miệng gọi người lái taxi là "đồng chí". Theo một số fan, đây là dấu hiệu cho thấy Cảnh là cảnh sát chìm, được cài vào để phá đường dây mại dâm. Ở các tập trước, nhân vật ra tay khốc liệt nhưng vẫn có một số cảnh cho thấy sự lương thiện, khác các vai giang hồ khác.

Quỳnh Búp bê do Mai Hồng Phong đạo diễn, quy tụ các diễn viên Phương Oanh, Thanh Hương, Thu Quỳnh, Nguyễn Hải, Minh Tiệp, Doãn Quốc Đam, Trọng Lân, Quỳnh Kool. Nhân vật chính là Quỳnh - cô gái quê bị kẻ xấu lừa gạt, đẩy vào con đường sa ngã. Loạt phim gây chú ý với nhiều chi tiết nhạy cảm về tình dục, bạo lực, được dán nhãn 18+ khi phát sóng. Ngày 10/7, phim bị dừng chiếu sau sáu tập do một số ý kiến phản ánh không nên chiếu phim vào khung giờ vàng (18h - 21h). Từ ngày 3/9, phim phát sóng trở lại với khung giờ 21h30 đến 22h30.

Dakota Johnson đóng vai giang hồ trong Bad Times at the El Royale

Trailer Bad Times at the El Royale

Phim do Drew Goddard đạo diễn và biên kịch, kể câu chuyện diễn ra vào năm 1969 tại El Royale - một khách sạn có quá khứ đen tối, nằm ở biên giới hai bang California và Nevada (Mỹ). Trong một ngày, sáu vị khách có thân thế bí ẩn đến khách sạn. Họ bao gồm mục sư Daniel Flynn (Jeff Bridges đóng), nữ ca sĩ Darlene Sweet (Cynthia Erivo đóng), hai chị em tội phạm nhà Summerspring (Dakota Johnson và Cailee Spaeny đóng), tay bán máy hút bụi Laramie (Jon Ham đóng) và Billy Lee (Chris Hemsworth đóng) - thủ lĩnh một tà giáo. Mỗi người đều có bí mật và dường như có liên quan đến nhau trong quá khứ. Trailer mới của phim thu hút năm triệu lượt xem tuần qua.

First Man hé lộ góc khuất của Neil Armstrong

Phim do Damien Chazelle đạo diễn kể về hoạt động của Neil Armstrong (Ryan Gosling đóng) từ lúc mới làm phi hành gia đến khi là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng năm 1969. Cùng lúc tác phẩm tranh giải Sư Tử Vàng ở Liên hoan phim Venice (Italy), nhà sản xuất công bố trailer thứ hai, giới thiệu nhiều hơn về cuộc sống riêng của Armstrong - một người đàn ông trầm lặng, không ưa hào nhoáng. Trailer có ba triệu lượt xem trên Youtube.

Điệp viên "Không không thấy" tung chiêu trong Johnny English Strikes Again

Tác phẩm là cuộc phiêu lưu mới của Johnny English (Rowan Atkinson đóng) - một đặc vụ MI6 được xem như phiên bản trào phúng của James Bond, được khán giả Việt Nam gọi là điệp viên "Không không thấy". Anh hậu đậu, ngớ ngẩn nhưng luôn gặp may trong các nhiệm vụ. Khi một hacker công bố danh tính của các đặc vụ ngầm ở Anh, Johnny tái xuất để bắt hắn. Trên hành trình, anh gặp cô gái quyến rũ, bí ẩn Ophelia (Olga Kurylenko đóng). Trailer có 1,4 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua, hé lộ nhiều cảnh hài hước, tiêu biểu như đoạn Johnny đeo kính thực tế ảo và tấn công dân thường.

Hugh Jackman hóa thân chính trị gia vướng bê bối tình dục trong The Front Runner

Trailer The Front Runner

Trong phim mới của đạo diễn Jason Reitman, Jackman thủ vai Gary Hart - người muốn chạy đua chức Tổng thống Mỹ năm 1988. Ông được xem như ứng viên hàng đầu với vẻ cuốn hút và kinh nghiệm chính trị. Tuy nhiên, Hart bị phanh phui scandal ngoại tình với Donna Rice (Sara Paxton đóng) - một tác giả kiêm nhà sản xuất phim. Diễn viên J. K. Simmons thủ vai Bill Dixon - cố vấn của Hart trên đường đua. Trailer tác phẩm có 205.000 lượt xem trên Youtube.

The Other Side of the Wind kể bước chuyển mình của Hollywood

Trailer phim có 183.000 lượt xem trên Youtube. Câu chuyện xoay quanh nhà làm phim Jake Hannaford (John Huston đóng) từ châu Âu trở về Mỹ và chứng kiến những sự đổi thay. Ngoài nội dung, tác phẩm do Orson Welles đạo diễn còn được chú ý về giá trị lịch sử. Nhà làm phim huyền thoại người Mỹ ghi hình từ năm 1970 đến 1976 nhưng chưa kịp hoàn tất phim thì qua đời năm 1985. Dự án trải qua nhiều tranh chấp pháp lý hơn 30 năm, trước khi được Netflix mua lại và hoàn thành trong năm nay. Phim chiếu ở Liên hoan phim Venice nhưng không tranh giải.

