Trailer phim 18+ của tài tử 'Deadpool' gây chú ý

Nhan sắc 'bom sex' Salma Hayek trên màn ảnh / Bom tấn của Song Joong Ki: đánh đấm khốc liệt, kịch bản một chiều

The Hitman Bodyguard có nhiều cảnh bạo lực và hài hước 18+

The Hitman Bodyguard

Câu chuyện kể về một vệ sĩ (Ryan Reynolds) và một sát thủ (Samuel L. Jackson) bị ép phải bảo vệ nhau trong suốt 24 giờ. Trên hành trình từ Anh đến Hà Lan, họ cùng nhau đối mặt các tình huống nguy hiểm khi bị truy sát. Minh tinh Salma Hayek thủ vai vợ nhân vật của Samuel L. Jackson, còn Élodie Yung đóng vai bạn gái nhân vật của Ryan Reynolds.

Phim có nhiều cảnh bạo lực và hài hước 18+ theo phong cách tương tự Deadpool. Trailer phim đạt trên 500.000 lượt xem chỉ sau nửa ngày được tung ra.

Song Joong Ki trổ tài đánh đấm trong Battleship Island

The Battleship Island (Đảo địa ngục)

The Battleship Island (Đảo địa ngục) xoay quanh câu chuyện lịch sử về cuộc đào thoát của 400 người Hàn Quốc bị quân Nhật giam cầm, ép làm lao động khổ sai trên đảo Hashima (Nhật). Phim do Ryoo Seung San đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Hwang Jung Min, So Ji Sub, Song Joong Ki và Lee Jung Hyun. Song Joong Ki thủ vai chàng điệp viên lãnh đạo cuộc trốn thoát, có nhiều cảnh đánh đấm khốc liệt. Trailer đạt 475.000 lượt xem trên fanpage Cuồng phim-Review.

Son of Bigfoot xoay quanh tình cha con

Bigfoot

Phim hoạt hình do Pháp và Bỉ hợp tác sản xuất kể về một cậu bé đi tìm cha, nhưng phát hiện ông chính là nhân vật Bigfoot huyền thoại, bị loài người xem là quái vật. Trên fanpage của đơn vị phát hành, trailer phim thu hút 345.000 lượt xem sau một ngày đăng.

Phi Huyền Trang diễn cảnh "nóng" trong Lời nguyền gia tộc

Lời nguyền gia tộc

Trailer phim đạt trên 120.000 lượt xem từ các fanpage và các kênh trên Youtube. Tác phẩm đánh dấu bước chuyển hướng sang thể loại kinh dị của Đặng Thái Huyền - nhà làm phim nữ gắn liền với dòng phim chiến tranh. Phim xoay quanh những bí ẩn đen tối của một gia đình. Nữ diễn viên Phi Huyền Trang có cảnh nóng táo bạo với hai diễn viên nam Lâm Vissay và Tuấn Trần.

Dàn anh hùng đường phố của Marvel hội tụ trong The Defenders

Dàn anh hùng đường phố của Marvel hội tụ trong The Defenders Các anh hùng Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil và Iron Fist kết hợp tạo thành nhóm Defenders để chống lại tổ chức tà ám The Hand. Câu chuyện thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, xoay quanh các nhân vật truyện tranh của hãng. Trailer mới của phim đạt gần 800.000 lượt xem trên Youtube sau một ngày đăng tải. Phim phát sóng trên kênh Netflix từ ngày 18/8.

Nicole Kidman, Colin Farrell đóng phim kinh dị nghệ thuật Killing of a Scared Deer

Nicole Kidman, Colin Farrell đóng phim kinh dị nghệ thuật Killing of a Scared Deer Sau một ngày đăng, trailer phim đạt 544.000 lượt xem trên Youtube. Câu chuyện xoay quanh Steven (Colin Farrell) - một phẫu thuật viên thành đạt, lịch lãm sống cùng người vợ Anna (Nicole Kidman) và hai người con (Sunny Suljic và Raffey Cassidy).

Steve có quan hệ thân thiết thái quá với Martin (Barry Keoghan) - một cậu bé 16 tuổi. Anh thường tặng cậu các món quà đắt tiền và thậm chí mời Martin đến nhà dùng bữa. Nửa sau của phim vén màn những bí mật trong quá khứ của hai người khi cậu bé bắt đầu đe dọa gia đình bác sĩ. Phim được khen ngợi ở Liên hoan phim Cannes (Pháp) 2017.

Thu Trang bị thủ tiêu dưới nước trong Chí Phèo ngoại truyện

Thu Trang bị thủ tiêu dưới nước trong phim mới

Tác phẩm thuộc thể loại hài pha trinh thám, lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học Chí Phèo của Nam Cao. Na (Thu Trang) - một cô gái kém sắc được ví như Thị Nở - tình nguyện làm lao công trong văn phòng thám tử để điều tra về cái chết của anh mình. Trong một phi vụ, cô bất ngờ đụng độ Chí (Tiến Luật) - tay giang hồ bị gán biệt danh Chí Phèo vì khét tiếng lỳ lợm. Cả hai cùng hợp tác để phá án.

Ân Nguyễn