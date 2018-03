Trailer Nhã Phương hóa cô gái nhìn thấy ma thu hút trong tuần

'Yêu đi, đừng sợ!' đủ hài hước, lãng mạn với dấu ấn Việt / Nhã Phương bị lốc cuốn ra biển trong phim mới

Yêu đi, đừng sợ! nổi bật trong dịp công chiếu

Yêu đi, đừng sợ

Phim khởi chiếu từ ngày 25/8, do Stephane Gauger đạo diễn, là bản Việt hóa của tác phẩm Spellbound (Hàn Quốc). Câu chuyện xoay quanh chàng ảo thuật gia Tùng (Ngô Kiến Huy) rất sợ ma, nhưng lại phải lòng cô gái có thể nhìn thấy ma (Nhã Phương). Trailer Yêu đi, đừng sợ! đạt trên một triệu lượt xem trên fanpage của nhà phát hành và các kênh Youtube.

Nhiều bình luận xoay quanh sự tham gia của Ngô Kiến Huy và Nhã Phương - hai diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Việt. Một số khán giả cũng tò mò, muốn xem phim để so sánh với bản Hàn.

Cặp vợ chồng người Mỹ bị ma Thái hù dọa trong Ghost House

Ghost House

Phim do Rich Ragsdale đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Scout Taylor-Compton, James Landry Hébert và Mark Boone Junior. Câu chuyện xoay quanh một cặp vợ chồng người Mỹ đến Thái Lan du lịch. Sau khi bất kính với một ngôi nhà ma, họ bị một linh hồn quỷ dữ ám ảnh. Trên fanpage của nhà phát hành, trailer phim đạt gần một triệu lượt xem sau sáu ngày đăng tải.

Tom Cruise tái xuất trong American Made

Barry Seal American Made

Phim dựa trên cuộc đời của Barry Seal (Tom Cruise) - một phi công sau đó đi buôn lậu ma túy, rồi lại được DEA (tổ chức chống ma túy của Mỹ) tuyển dụng để cung cấp tin tình báo. Tài tử sinh năm 1962 được khen ngợi về diễn xuất trong vai nhân vật gây tranh cãi. Trong quá trình làm phim, vụ hai diễn viên đóng thế tử nạn vì máy bay rơi cũng gây bàn tán.

Trailer phim được gần 10 triệu lượt xem trên các kênh Youtube. Ở trong nước, trailer được hơn 60.000 lượt xem trên mạng xã hội.

Chú sóc tinh nghịch trở lại trong The Nut Job 2

The Nut Job 2

Trong phần hai, chú sóc Surly cùng những con thú trong công viên phải hợp sức để ngăn chặn tay thị trưởng muốn phá hủy công viên Liberty và dựng lên một công viên giải trí.

Tập cuối mùa bảy Game of Thrones thu hút người hâm mộ

Một số tình tiết trong tập cuối mùa bảy

Tập phim dự kiến phát sóng ngày 17/8. Trailer tập này đạt trên 13 triệu lượt xem sau sáu ngày đăng trên kênh Youtube của phim. Trong tập trước, nhóm của Jon Snow đã bắt về được một tên Bóng Trắng và họ chuẩn bị gặp Nữ hoàng Cersei để thương lượng. Nhiều khán giả nóng lòng muốn biết diễn biến cuộc gặp này, khi Cersei phải giáp mặt Mẹ Rồng, Jon Snow và em trai Tyrion của cô.

Shia LaBeouf hóa siêu sao quần vợt trong Borg/McEnroe

Borg vs McEnroe Phim xoay quanh trận đấu lịch sử giữa hai tay vợt Björn Borg (Sverrir Gudnason) và John McEnroe (Shia LaBeouf) ở giải Wimbledon (Anh) năm 1980. Ở thời điểm này, Borg là huyền thoại của làng quần vợt, nhưng anh bắt đầu nhận ra mối đe dọa từ McEnroe - một vận động viên chơi tay trái đang trên đường trở thành siêu sao. Trailer phim được khán giả quốc tế chú ý với một triệu lượt xem trên Youtube.

Người hùng tàn bạo, bắn giết không ghê tay trong The Punisher

Người hùng tàn bạo, bắn giết không ghê tay trong The Punisher The Punisher là series do hãng Netflix sản xuất, thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel. Câu chuyện xoay quanh người hùng cùng tên trong truyện tranh Marvel. Sau khi vợ con bị sát hại, chàng sĩ quan Mỹ Frank Castle quyết định tự hành hiệp để thanh trừng bọn tội phạm. Lấy biệt danh The Punisher (Kẻ Trừng Phạt), anh trở thành nỗi khiếp hãi cho những kẻ xấu.

Khác với các anh hùng quen thuộc của Marvel như Captain America hay Spider-Man, The Punisher bắn giết tàn bạo chứ không bắt giam tội phạm. Trailer loạt phim truyền hình đạt hơn 500.000 lượt xem trên kênh Youtube của Netflix.

Bậc thầy phim tâm lý Richard Linklater trở lại với Last Flag Flying

Bậc thầy phim tâm lý Richard Linklater trở lại với Last Flag Flying Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý pha hài, xoay quanh cuộc hội ngộ của ba cựu binh Mỹ trong đám tang con trai của một trong số họ.

Nhiều khán giả quan tâm vì phim do Richard Linklater đạo diễn. Sinh năm 1960, anh là bậc thầy trong nghệ thuật làm phim về lát cắt cuộc sống, khai phá sâu về những biến động tâm lý con người qua thời gian. Trước đây, các phim Boyhood, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight và Everybody Wants Some!! của đạo diễn đều gây tiếng vang.

Ân Nguyễn