Trailer Ngọc Trinh mặc crop-top cưỡi môtô hot nhất tuần

Trong phim ngắn do Ngọc Trinh đầu tư, cô thủ vai chính - một sát thủ đối đầu với bọn xã hội đen. Trailer đầu tiên hé lộ vài cảnh hành động của người mẫu như cưỡi môtô và cận chiến.

Charlize Theron khỏa thân, đánh đấm trong "Atomic Blonde"

Atomic Blonde

Phim xoay quanh một điệp viên (Charlize Theron) được cử đến Berlin tìm kiếm hồ sơ tuyệt mật. Trong vai chính, minh tinh 42 tuổi có nhiều cảnh khỏa thân và hành động dữ dội.

Võ sĩ Cung Lê giao chiến Antonio Banderas trong "Security"

Cung Lê đọ sức với tài tử 'Mặt nạ Zorro'

Tài tử Tây Ban Nha Antonio Banderas thủ vai một sĩ quan Mỹ trở về từ chiến tranh. Gặp khó khăn trong cuộc sống, anh nhận công việc gác đêm cho một trung tâm mua sắm. Ngay trong ca trực đầu tiên của anh, một cô gái chạy vào cầu xin được bảo vệ vì bị bọn xã hội đen truy đuổi. Võ sĩ Cung Lê thủ vai một tên giang hồ.

Scarlett Johansson tái xuất trong phim hài 18+ "Rough Night"

Rough Night (Khi chị em tới bến)

Năm người bạn thời đại học (do Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer và Zoë Kravitz thủ vai) hội ngộ 10 năm sau ngày tốt nghiệp. Họ tổ chức tiệc tưng bừng, vô tình khiến một vũ công nam thiệt mạng và sau đó phải tìm cách che đậy vụ việc.

Phim 18+ "The Villainess" có nhiều cảnh máu me, chém giết

Phim 18+ của mỹ nhân 'Cô dâu Hà Nội' ra rạp Việt

Phim xoay quanh Sook Hee (Kim Ok Bin) - nữ sát thủ được huấn luyện để giết người từ bé. Cô được chính phủ Hàn Quốc tuyển làm đặc vụ với lời hứa sẽ được trả tự do sau 10 năm. Tuy nhiên, hai người đàn ông bí ẩn xuất hiện, mang theo những bí mật về quá khứ khiến Sook Hee bước vào cuộc chiến mới.

Valerian and the City of a Thousand Planets là phim Pháp có kinh phí cao nhất mọi thời

Valerian

Dựa trên bộ truyện châu Âu Valérian and Laureline, tác phẩm theo chân bộ đôi đặc vụ Valerian (Dane DaHaan) và Laureline (Cara Delevingne) trong nhiệm vụ giải cứu một giống loài ngoài hành tinh khỏi diệt vong. Phim có kinh phí 197 triệu USD - cao nhất lịch sử điện ảnh Pháp.

Tú Vi, Văn Anh đóng "Đời cho ta bao lần đôi mươi"

Đời cho ta bao lần đôi mươi

Câu chuyện xoay quanh tình bạn thân thiết giữa Mỹ Phương (Quỳnh Anh Shyn), Thanh Tân (Văn Anh), Lan Anh (Băng Di) và Bích Châu (Tú Vi). Trong đó, Mỹ Phương gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Sau khi bị sét đánh nhập viện, cô tỉnh dậy và cuộc sống của cả nhóm bạn bất ngờ thay đổi.

Siêu Nhân được hé lộ sẽ trở lại trong Justice League

Trailer Justice League

Bom tấn thuộc Vũ trụ Điện ảnh DC xoay quanh nhóm người hùng cùng tên, gồm Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash và Cyborg. Cảnh cuối trailer hé lộ sự trở lại của Superman sau khi anh đã chết trong phim Batman v Superman.

Hulk đối đầu quỷ lửa trong "Thor: Ragnarok"

Trailer phim giới thiệu tình tiết Thor liên minh với Loki sau khi bị lưu đày khỏi Asgard. Trong cảnh cuối trailer, Hulk giao chiến với Surtur - con quỷ lửa trong ngày tận thế Ragnarok.

Hổ cánh cụt và nhóm bạn bảo vệ rừng xanh trong "The Jungle Bunch"

The Jungle Bunch (Hổ cánh cụt và biệt đội rừng xanh)

Hổ Cánh Cụt Maurice cùng biệt đội rừng xanh duy trì hòa bình và trật tự cho khu rừng rậm trong nhiều năm cho đến khi Gấu túi Igor xuất hiện, đe dọa hủy diệt khu rừng. Để đối phó, Maurice và những người bạn phải hợp sức với những huyền thoại bảo vệ rừng rậm từ thời xa xưa.

