Trailer mới của phần ba '50 sắc thái' gia tăng cảnh nóng

Trailer phần ba '50 sắc thái' lại gây sốt vì 'cảnh nóng' / Cục trưởng Cục Điện ảnh: 'Các cảnh cắt khỏi '50 sắc thái đen' là khiêu dâm'

Trên Youtube, đoạn phim thu hút hơn 1,7 triệu lượt xem sau một ngày đăng tải. Trailer tập trung vào nhân vật nữ chính Anastasia Steele (Dakota Johnson đóng) qua lời giới thiệu "Mrs. Grey will see you now" - được biến đổi từ câu "Mr. Grey will see you now" (Ông Grey sẽ gặp cô ngay) ở phần một. Câu nói khẳng định địa vị và quyền lực của Anastasia sau khi kết hôn với chàng tỷ phú Christian Grey (Jamie Dornan đóng).

* Trailer nhiều cảnh gợi cảm của phim

Trailer nhiều cảnh gợi cảm của phim So với hai trailer trước, đoạn phim gia tăng cảnh nóng bỏng và tình tiết căng thẳng. Câu chuyện bắt đầu từ sau đám cưới của hai nhân vật chính. Họ đang tận hưởng kỳ nghỉ êm đềm thì phải đối mặt với các mối đe dọa mới. Một nữ kiến trúc sư xinh đẹp (Arielle Kebbel đóng) ve vãn Christian ngay trước mặt Anastasia. Người tình cũ của anh - Elena Lincoln (Kim Basinger đóng), kẻ phản diện trong phần hai - vẫn còn lởn vởn trong phim mới. Nguy hiểm nhất là việc Anatasia bị gã sếp cũ Jack Hyde (Eric Johnson) đe dọa. Ở cuối trailer, cô gái được bác sĩ thông báo đã có thai. Cảnh đám cưới trong phần ba "50 sắc thái".

Phần ba là tập cuối trong loạt phim 50 sắc thái, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của E.L. James, xoay quanh chuyện tình của tỷ phú Christian Grey và cô sinh viên Anastasia Steele. Mối quan hệ của họ thêm phức tạp bởi sở thích bạo dâm của Christian. Hai phần trước của phim đều sinh lời lớn, lần lượt thu 571 triệu USD và 380 triệu USD, trong khi kinh phí là 40 triệu USD và 55 triệu USD. Tuy nhiên, giới chuyên môn không đánh giá cao phim với điểm số thấp trên các chuyên trang phê bình.

Fifty Shades Freed dự kiến công chiếu ở Việt Nam ngày 14/2.

Ân Nguyễn