Trailer Minh Hằng hóa cô gái béo thu hút trong tuần

Ra mắt ngày 3/8, trailer mùa ba của loạt phim Narcos - "lá cờ đầu" trong các series của Netflix - đạt 1,6 triệu lượt xem trên Youtube. Hai mùa trước xoay quanh Pablo Escobar - trùm ma túy khét tiếng người Colombia, còn diễn biến mùa ba tiếp tục sau khi hắn đã chết. Loạt phim được giới phê bình ngợi khen khi phản ánh thế giới ngầm đầy phức tạp.

Câu chuyện đồng tính trong "Call Me By Your Name" gây chú ý

Call Me By Your Name

Trailer Call Me By Your Name đạt 525.000 lượt xem sau bốn ngày trên Youtube. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên gây xúc động của André Aciman. Mối quan hệ trung tâm trong tác phẩm là giữa một học giả người Mỹ (Armie Hammer) và chàng trai 17 tuổi gốc Do Thái (Timothee Chalamet), lấy bối cảnh Italy thập niên 1980. Phim được chấm 98/100 điểm trên Metacritic, cao nhất trong năm nay.

Trẻ em bị Khmer Đỏ bắt đi lính trong "First They Killed My Father"

"First They Killed My Father" kể về trẻ em trong thời Khmer Đỏ

Trailer phim First They Killed My Father thu hút 646.000 lượt xem trên Youtube. Tác phẩm do Angelina Jolie đạo diễn, chuyển thể từ hồi ký chiến tranh của Loung Ung - nhà văn kiêm nhà hoạt động xã hội người Campuchia. Câu chuyện được viết từ những sự kiện có thật khi tác giả còn là một chiến binh nhí trong thời kỳ Khmer Đỏ thống trị đất nước Campuchia. Gần đây, việc Angelina Jolie bị chỉ trích tàn nhẫn khi tuyển diễn viên nhí ở Campuchia khiến dư luận dậy sóng.