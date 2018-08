Trailer Jason Statham đấu cá mập khổng lồ hot trong tuần

Quái vật biển sâu gieo rắc kinh hoàng trong The Meg

Tác phẩm do Jon Turteltaub đạo diễn, chuyển thể từ sách Meg: A Novel of Deep Terror của Steve Alten. Một đoàn tàu thám hiểm tiến vào Mariana - khu đáy biển sâu nhất Trái đất. Họ bị mắc kẹt dưới đáy Thái Bình Dương, đối mặt với hiểm họa đến từ cá mập bạo chúa khổng lồ Megalodon. Một nhóm chuyên gia gồm thợ lặn Jonas Taylor (Jason Statham đóng), nhà đại dương học Minway (Winston Chao đóng) và cháu gái ông - Suyin (Lý Băng Băng đóng) được tập hợp để đến giải cứu tàu. Trailer mới của phim thu hút 300.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành tuần qua.

Tài năng trẻ Timothée Chalamet tái xuất trong Beautiful Boy

Sau thành công của Call Me by Your Name, Chalamet góp mặt trong dự án được trông đợi của đạo diễn Felix Van Groeningen. Anh thủ vai Nic - một thanh niên trẻ tuổi nghiện ngập được bố mình là David Sheff (Steve Carell đóng) chăm sóc. Cuộc đời của Nic trải qua nhiều cung bậc, từ cảnh bệ rạc do nghiện ngập đến giai đoạn hồi phục trong vật vã. Kịch bản được xây dựng từ câu chuyện có thật của David Sheff - tác giả nổi tiếng người Mỹ. Với nội dung giàu ý nghĩa, nhiều chuyên gia cho rằng Beautiful Boy sẽ đưa Timothée Chalamet tham gia đường đua Oscar năm sau. Trailer phim thu hút 1,7 triệu lượt xem trên Youtube sau hai ngày.