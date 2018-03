Trailer đua xe trên băng của ‘Fast & Furious 8’ hot nhất tuần

12 cảnh đua xe ngoạn mục nhất loạt phim 'Fast & Furious' / 'Fast & Furious 8' - đại tiệc kỹ xảo và tốc độ

Băng quái xế đối đầu với tàu ngầm, dàn xe điên trong The Fate of the Furious

Băng quái xế đối đầu với tàu ngầm, dàn xe điên trong The Fate of the Furious Dominic Toretto (Vin Diesel) phản bội các đồng đội để đi theo Cipher (Charlize Theron) trong phần tám loạt phim về đua xe. Đồng đội của anh phải chiến đấu với hàng chục chiếc xe truy đuổi và cả tàu ngầm trong cảnh cao trào.

Bộ lạc ăn thịt người tấn công cô gái trong The Bad Batch

Bộ lạc ăn thịt người tấn công cô gái trong The Bad Batch Arlen (Suki Waterhouse) bất ngờ bị thả xuống một vùng hoang mạc ở Texas, nơi không có nền văn minh. Trong lúc tìm đường, cô rơi vào tay một cộng đồng hoang dã, ăn thịt người. Tài tử Keanu Reeves thủ vai một nhân vật bí ẩn có tên Giấc Mơ. Cô nữ sinh bị con quỷ háo sắc tấn công trong A Demon Within (Trò ma ám) Cô nữ sinh bị con quỷ háo sắc tấn công trong A Demon Within (Trò ma ám) Hai mẹ con độc thân dọn đến ngôi nhà mới. Tuy nhiên, cô con gái (Patricia Ashley) bắt đầu có những dấu hiệu bệnh lý không thể lý giải. Về sau, một vị bác sĩ (Jeremy Miller) khám cho cô bé và nhớ ra một trường hợp tương tự mà anh từng chứng kiến. Nguyên nhân là do Nefas - con quỷ nổi tiếng háo sắc xuất hiện từ thế kỷ 19. Hulk đối đầu Thor trong Thor: Ragnarok Hulk đối đầu Thor trong Thor: Ragnarok Chiếc búa của thần Thor (Chris Hemsworth) bị nữ thần địa ngục Hela (Cate Blanchett) đánh vỡ tan. Anh bị lưu đày đến một hành tinh lạ và phải chiến đấu với Hulk (Mark Ruffalo) - người đồng đội cũ trong nhóm Avengers.

Robot và con người quay sang đánh nhau trong Transformers: The Last Knight

Robot và con người quay sang đánh nhau trong Transformers: The Last Knight Thủ lĩnh nhóm robot biến hình Optimus Prime quay lưng với loài người trong phần năm loạt phim giàu kỹ xảo của Michael Bay.

Jedi huyền thoại truyền nghề cho cô gái trong Star Wars: The Last Jedi

Jedi huyền thoại truyền nghề cho cô gái trong Star Wars: The Last Jedi Phần tám của thương hiệu điện ảnh ăn khách sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Cô gái Rey (Daisy Ridley) tìm gặp Luke Skywalker (Mark Hamill) để được huấn luyện trở thành một hiệp sĩ Jedi đích thực.

Hot girl 17 tuổi tống tình gã trai hư trong Em chưa 18

Hot girl 17 tuổi tống tình gã trai hư trong Em chưa 18 Kiều Minh Tuấn thủ vai một tay chơi đào hoa, vướng vào cuộc tình một đêm với nữ sinh Linh Đan (Kaity Nguyễn) 17 tuổi. Sau đó, anh bị Linh Đan ép làm người yêu vì cô đang giữ video nhạy cảm của hai người. Charlize Theron khoe thân trong Atomic Blonde Charlize Theron khoe thân trong Atomic Blonde Minh tinh Charlize Theron khoe vẻ gợi cảm khi hóa thân thành điệp viên được cử đến Berlin. Cùng một đặc vụ cấp cao (James McAvoy), cô phải ngăn chặn một âm mưu có thể xoay chuyển tình hình thế giới.

The Hitman’s Bodyguard mang phong cách “hài bựa” giống Deadpool

The Hitman’s Bodyguard mang phong cách “hài bựa” giống Deadpool Một vệ sĩ (Ryan Reynolds) kết hợp cùng kẻ thù cũ (Samuel L. Jackson) để hạ gục một tay độc tài (Gary Oldman). Phim kết hợp giữa chất bạo lực và trào phúng gần giống phim 18+ Deadpool gây sốt hồi năm ngoái.

Baby Driver gây bất ngờ với nhân vật chính là tay giang hồ mê nhạc

Baby Driver gây bất ngờ với nhân vật chính là tay giang hồ mê nhạc Phim hành động pha hài của đạo diễn Edgar Wright hiện được đánh giá rất cao với 100% bài bình luận tích cực trên trang Rotten Tomatoes. Tác phẩm xoay quanh một tay lái xe mê nghe nhạc (Ansel Elgort) phải chiến đấu với tên trùm (Kevin Spacey) để bảo vệ người yêu (Lily James).

Ân Nguyễn