Trailer của loạt phim về robot mua vui thu hút tuần qua

Westworld hé lộ thế giới samurai trong phần hai

Trailer mùa hai chắp nối nhiều cảnh quay bí ẩn, đan xen những mẩu đối thoại triết lý của các nhân vật. Đoạn phim đưa ra nhiều manh mối mơ hồ cho hành trình tiếp theo của các người máy. Manh mối rõ ràng nhất là sự tồn tại của một công viên tương tự Westworld, nhưng lấy bối cảnh nước Nhật thời các samurai. Trailer có 3,6 triệu lượt xem trên Youtube sau hai ngày.

Margot Robbie hóa sát thủ trong Terminal

3 A.M Bangkok Ghost Stories kể ba câu chuyện ma vào giờ đen tối

Xác chết trở về - phim kịch tính về xác chết mất tích của điện ảnh Hàn

Đạo diễn kỳ cựu Steven Spielberg thực hiện Ready Player One, dựa trên tiểu thuyết đầu tay của tác giả Ernest Cline. Câu chuyện lấy bối cảnh năm 2044, khi nhiều thành phố lớn xuống cấp thành khu ổ chuột do quá tải dân số, ô nhiễm, tham nhũng. Nhiều người dân lánh đời bằng cách thả mình vào thế giới thực tế ảo OASIS. Người tạo ra hệ thống này vừa qua đời và thách thức những người chơi đi tìm một quả trứng phục sinh được cài đặt ẩn trong trò chơi, với phần thưởng là những tài sản quý giá. Trailer thu hút hơn 200.000 lượt xem trên một fanpage về phim.

Tác phẩm (tên tiếng Anh: The Vanished) là bản remake của The Body - phim Tây Ban Nha ra mắt năm 2012. Yoon Seol Hee (Kim Hae Ae) - chủ tịch một tập đoàn lớn - được phát hiện tử vong bí ẩn. Trong lúc pháp y đang khám nghiệm, cái xác đột nhiên biến mất không dấu vết. Trong khi đó, Park Jin Han (Kim Kang Woo) - chồng cô - nhận tin nhắn hẹn gặp từ người vợ đã chết. Cảnh sát trưởng Woo Joong Sik (Kim Sang Kyung) dần phát hiện manh mối của một vụ án mạng tưởng chừng như được che đậy hoàn hảo. Trailer thu hút gần 400.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành Việt Nam.

So Ji Sub và Son Ye Jin đóng cặp trong phim lãng mạn Và em sẽ đến

So Ji Sub và Son Ye Jin đóng cặp trong phim lãng mạn Và em sẽ đến

Trước khi chết, Soo Ah (Son Ye Jin) hứa với chồng là Woo Jin (So Ji Sub) sẽ quay lại một năm sau vào một ngày mưa. Như một phép màu, cô thực sự trở lại nhưng mất hết ký ức về chồng con. Soo Ah "mới" đến ở cùng cha con Woo Jin và tìm hiểu về mối quan hệ giữa anh và vợ. Woo Jin dần giúp cô tìm lại tình yêu đã bị lãng quên. Tác phẩm là bản remake của phim Nhật Be With You (2004). Trailer thu hút 162.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành Việt Nam.