Trailer có cảnh The Rock nhảy khỏi nhà chọc trời hot trong tuần

19 phim ngoại ra rạp tháng 7 / Nhóm gái làng chơi mâu thuẫn trong tập mới 'Quỳnh búp bê'

The Rock diễn cảnh mạo hiểm trong Skyscraper

The Rock diễn cảnh mạo hiểm trong Skyscraper Tác phẩm là dự án phim hè có kinh phí lớn của Dwayne Johnson (tức The Rock). Anh thủ vai Will Sawyer - cựu đặc vụ FBI phải lắp chân giả, làm việc cho một công ty an ninh. Trong một nhiệm vụ ở Hong Kong, Sawyer bảo vệ tòa nhà chọc trời được cho là an toàn nhất thế giới. Tuy nhiên, anh chỉ ra nhiều điểm sơ hở trong hệ thống an ninh của nơi này. Khi tòa nhà bị tấn công, cựu đặc vụ bị vu oan là tội phạm. Sawyer vừa phải minh oan, vừa phải giải cứu gia đình bị mắc kẹt trong tòa nhà đang cháy. Trailer mới tập trung vào cảnh hành động của The Rock. Ngôi sao 46 tuổi diễn cảnh lao khỏi tòa nhà đang cháy rồi bị treo lơ lửng ở độ cao hàng trăm mét. Đoạn phim thu hút 5,3 triệu lượt xem sau năm ngày.

Song Lang kể thân phận nghệ sĩ cải lương nghèo

Trailer Song Lang

Dự án do Ngô Thanh Vân sản xuất, nhà làm phim Việt kiều Leon Lê đạo diễn. Phim lấy đề tài cải lương, được thực hiện nhân kỷ niệm 100 năm bộ môn này. Trailer phim hé lộ nhân vật chính Linh Phụng (Isaac đóng) - một kép hát tài ba, được tung hô trên sân khấu nhưng có đời thường dung dị. Anh có quan hệ thân thiết với Dũng "Thiên Lôi" (Liên Bỉnh Phát đóng) - chàng trai chưa rõ thân phận, cũng có đam mê cải lương. Trailer phim thu hút gần 400.000 lượt xem trên fanpage công ty sản xuất.

Trailer tập sáu Quỳnh búp bê gây chú ý với cảnh nhạy cảm

Một số cảnh trong tập sáu Quỳnh búp bê

Đoạn phim có một số cảnh ăn chơi và bạo lực, thu hút gần 160.000 lượt xem trên fanpage của phim. Trong tập mới của series về mại dâm, mâu thuẫn gia tăng trong nhóm gái làng chơi khi My (Thu Quỳnh đóng) nhiều lần hãm hại "lính mới" Quỳnh (Phương Oanh đóng) do sợ bị soán ngôi. Trong khi đó, nội bộ gia đình ông Cấn (Nguyễn Hải đóng) - chủ tụ điểm mại dâm - cũng lục đục khi con trai ông tên Phong (Trọng Lân đóng) nghiện hút và liên tục gây sự. Phong âm mưu chia rẽ ông Cấn và Cảnh (Doãn Quốc Đam đóng) - thân tín của ông.

Cate Blanchett và Jack Black đóng phim kinh dị pha kỳ ảo The House with a Clock in Its Walls

Cate Blanchett và Jack Black đóng phim kinh dị The House with a Clock in Its Walls

Tác phẩm do Eli Roth đạo diễn, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của John Bellairs. Vào năm 1953, cậu bé mồ côi Lewis Barnavelt (Owen Vaccaro đóng) chuyển đến sống cùng người chú bí ẩn tên Jonathan Barnavelt (Jack Black đóng). Ngôi nhà trước đó thuộc về một phù thủy hùng mạnh có tên Isaac (Kyle Maclachlan đóng) - người cài đặt một đồng hồ ma thuật ở vị trí bí mật trong bức tường. Để ngăn năng lực hắc ám của đồng hồ, hai chú cháu phải hợp tác với nữ phù thủy Zimmerman (Cate Blanchett đóng). Trailer phim có 1,4 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua.

Father of the Year - phim hài 18+ về những người bố hiếu chiến

Trailer Father of the Year Tác phẩm hài đánh dấu sự hợp tác của Netflix với hãng Happy Madison Productions do danh hài Adam Sandler sáng lập. Trong cơn say, hai người bạn tranh luận xem ai sẽ thắng nếu cha họ đánh nhau. Một trong hai người cha gây chiến thật, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp và hai gia đình rơi vào cảnh khó xử. Phim do Tyler Spindel đạo diễn, quy tụ các diễn viên David Spade, Nat Faxon, Bridgit Mendler, Joey Bragg và Matt Shively. Trailer phim thu hút 172.000 lượt xem trên Youtube tuần qua.