Trailer có cảnh nóng của '50 sắc thái' phần ba gây sốt tuần qua

Trailer nóng bỏng của '50 sắc thái 3' gây sốt tuần qua

Trên Youtube, trailer thu hút gần bốn triệu lượt xem sau bốn ngày đăng. Đoạn phim tập trung vào nhân vật nữ chính Anastasia Steele (Dakota Johnson đóng) qua lời giới thiệu "Mrs. Grey will see you now" - được biến đổi từ câu "Mr. Grey will see you now" (Ông Grey sẽ gặp cô ngay) ở phần một. Câu nói khẳng định địa vị và quyền lực của Anastasia sau khi kết hôn với chàng tỷ phú Christian Grey (Jamie Dornan đóng).