Trailer bom tấn phá kỷ lục của Ngô Kinh thu hút trong tuần

Phim của Ngô Kinh ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc / Annabelle ra tay kinh hoàng trong phim mới / Trailer Minh Hằng hóa cô gái béo thu hút trong tuần

Ngô Kinh trổ tài hành động trong "Chiến lang 2"

Chiến lang 2 (Wolf Warriors 2) là phim hành động do Ngô Kinh đạo diễn kiêm đóng chính. Câu chuyện xoay quanh một binh sĩ Trung Quốc đến vùng chiến sự châu Phi để cứu hàng nghìn người. Sau 12 ngày công chiếu, phim vượt Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì để trở thành tác phẩm ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Doanh thu hiện tại của phim ở thị trường tỷ dân đạt gần 600 triệu USD.

Chiến lang 2 trailer Trailer Chiến lang 2 thu hút 1,7 triệu lượt xem trên trang Miapai và thêm nhiều triệu lượt nữa ở các kênh Hoa ngữ và Youtube. Phần lớn bình luận xoay quanh nỗ lực làm phim của Ngô Kinh, kỹ xảo đẹp mắt và hình ảnh người hùng Trung Quốc.

Thư Kỳ đóng vai bạn gái Lưu Đức Hoa trong "Phi vụ cuối cùng"

Phi vụ cuối cùng

Trailer phim mới của hai sao Hoa ngữ đạt 800.000 lượt xem trên fanpage đơn vị phát hành Việt Nam. Tác phẩm kể về phi vụ cuối cùng của Dan (Lưu Đức Hoa đóng) trước khi "rửa tay gác kiếm". Anh lên kế hoạch đánh cắp sợi dây chuyền của một tỷ phú ở Prague (Cộng hòa Séc). Tuy nhiên, gã trộm buộc phải thay đổi kế hoạch để giải cứu Amy (Thư Kỳ) - bạn gái cũ vừa bị bắt cóc.

Búp bê ma gieo rắc kinh hoàng trong phim 18+ "Annabelle: Creation"

Annabelle: Tạo vật quỷ dữ

Sau khi cô nhi viện trong vùng bị hư hại, một tu sĩ (Stephanie Sigman) cùng vài bé gái mồ côi đến tạm trú trong nhà đôi vợ chồng làm nghề chế tạo búp bê (Anthony LaPaglia và Miranda Otto). Những vị khách bị Annabelle - con búp bê ma ám do chủ nhà tạo nên - tấn công. Phim thuộc "vũ trụ điện ảnh The Conjuring" do James Wan tạo ra. Trên fanpage của một nhà phát hành ở Việt Nam, trailer Annabelle: Creation đạt 270.000 lượt xem.

Lưu Diệc Phi hóa thần tiên trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"

Tam sinh tam thế

Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đường Thất Công Tử. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình giữa Thượng thần Bạch Thiển (Lưu Diệc Phi) và Thái tử Cửu Trùng Thiên Dạ Hoa (Dương Dương) - vị hôn phu kém nàng chín vạn tuổi. Trên fanpage đơn vị phát hành, trailer phim thu hút 152.000 lượt xem sau một ngày. Trên VnExpress, việc phim bị chê ở Trung Quốc gây nhiều bình luận trái chiều.

Loạt xe hơi hoạt hình tranh đua gay cấn trong "Cars 3"

Cars 3

Trailer phim đạt 181.000 lượt xem sau hai ngày đăng trên fanpage của nhà phát hành ở Việt Nam. Trong phần ba loạt phim hoạt hình, tay đua huyền thoại Lightning McQueen (Owen Wilson) dần trở nên lỗi thời. Anh liên tục bị tay đua trẻ Jackson Storm (Armie Hammer) khiêu chiến và vượt mặt. Sau một tai nạn, McQueen phải tu bổ lại các thiết bị trên cơ thể. Ở bước đường cùng, câu hỏi liệu anh có thể trở lại thời hoàng kim được đặt ra.

Mỹ nam Game of Thrones thủ vai trùm tài chính trong "Shot Caller"

Shot Caller

Doanh nhân Pasadena (Nikolaj Coster-Waldau thủ vai) bị bắt giam sau một tai nạn vì lái xe khi say xỉn. Sau đó, anh trở thành một tay anh chị để sống sót. Khi ra tù, Pasadena bị các tên cầm đầu buộc phải điều khiển một băng đảng tàn bạo trên đường phố California (Mỹ). Sinh năm 1970, Nikolaj Coster-Waldau nổi tiếng với vai Jamie Lannister - vị tướng điển trai trong series Game of Thrones. Trailer đạt 69.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành Việt Nam.

Jennifer Lawrence gào thét trong phim kinh dị mới "Mother!"

Jennifer Lawrence gào thét trong căn nhà ám ảnh

Câu chuyện xoay quanh đôi vợ chồng (Jennifer Lawrence và Javier Bardem) sống ở miền quê hẻo lánh. Khi hai người lạ (Ed Harris và Michelle Pfeiffer) xuất hiện, cuộc sống gia đình họ dần rối tung. Nhân vật của Jennifer Lawrence bắt đầu hoảng loạn bởi các vị khách và thấy các ảo ảnh đáng sợ, còn người chồng ngày càng trở nên kỳ quặc. Trong cảnh cuối trailer, người đẹp kêu thất thanh trong tuyệt vọng. Trailer phim gây chú ý với khán giả quốc tế, đạt 5,6 triệu lượt xem trên Youtube sau bốn ngày.

Mùa hai của "The Crown" kể tiếp câu chuyện về Nữ hoàng Anh Elizabeth

The Crown 2 Sau một ngày đăng trên Youtube, trailer phim đạt 612.000 lượt xem. Tác phẩm là phần hai của series gây chú ý năm ngoái, xoay quanh cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth. Phần đầu được giới phê bình khen ngợi vì bối cảnh đẹp, diễn xuất tốt và giành giải Quả Cầu Vàng cho "Series truyền hình xuất sắc".

Ân Nguyễn