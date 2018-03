Trailer bom tấn Hollywood có cảnh Ngô Thanh Vân nã súng thu hút trong tuần

Ngô Thanh Vân, Lan Ngọc diện áo dài ở Liên hoan phim Busan / Cơ bắp giúp 'thần Thor' Chris Hemsworth đổi đời

Ngô Thanh Vân nã súng trong Bright

Ngô Thanh Vân lạnh lùng nã súng trong Bright Nữ diễn viên xuất hiện hai lần trong trailer đều với động tác bắn súng và thần thái lạnh lùng. Nhân vật của cô tên Tiên, là một sát thủ có mái tóc bạch kim, thuộc phe đối đầu với nhân vật chính (Will Smith đóng). Để tham gia Bright, Ngô Thanh Vân trải qua bốn tháng làm việc ở Mỹ. Nữ diễn viên cho biết đóng phim Hollywood với mục đích học hỏi là chính. Tác phẩm là một trong hai dự án ở Hollywood của Ngô Thanh Vân năm nay. Phim còn lại là Star Wars: The Last Jedi, trong đó cô thủ vai một phi công.

Bright là phim điện ảnh của Netflix, do David Ayer đạo diễn, lấy bối cảnh một thế giới viễn tưởng nơi cơn người sống cùng các sinh vật kỳ lạ. Hai cảnh sát tuần đêm Scott (Will Smith) và Nick (Joel Edgerton) chạm trán với một thế lực bí ẩn, từ đó phát hiện âm mưu lớn đằng sau. Trailer mới của phim thu hút 623.000 lượt xem chỉ sau hai ngày. Nhiều khán giả khen ngợi chất hành động của phim. Một người khác nói phim giống như sự kết hợp của phim viễn tưởng Alien Nation (1988) với các giống loài trong series Lord of the Rings. Tác phẩm dự kiến ra mắt ngày 22/12 bằng cách phát trực tiếp trên Netflix.

Thor và Hulk đại chiến trong Thor: Ragnarok

Thor: Ragnarok (Thor: Tận thế Ragnarok)

Trailer phim có hơn 600.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành ở Việt Nam. Thor: Ragnarok là phim thứ 17 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, đồng thời là phim thứ ba thần sấm sét Thor là nhân vật chính. Câu chuyện xoay quanh việc Thor (Chris Hemsworth) bị thần chết Hela (Cate Blanchett) phá búa thần Mjolnir và phải lưu lạc đến thế giới khác. Tại đây, thần sấm phải tham gia vào một võ đài sinh tử và đối đầu với Hulk - người đồng đội cũ trong nhóm Avengers. Thor: Ragnarok được nhiều nhà phê bình khen ngợi và chiếu ở Việt Nam một tuần trước Mỹ.

Người đẹp chết đi sống lại trong Happy Death Day

Happy Death Day (Sinh nhật chết chóc)

Trailer phim có 455.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành ở Việt Nam. Nhiều khán giả quan tâm vì phim kinh dị này chiếu dịp Halloween cũng như nội dung độc đáo. Phim xoay quanh chuyện nữ sinh đại học Tree Gelbman (Jessica Rothe) bị một sát thủ đeo mặt nạ cười giết trong ngày sinh nhật. Một vòng lặp thời gian bí ẩn xuất hiện khiến Tree sống lại, phải trải qua ngày chết chóc này nhiều lần. Cô quyết tâm ngăn chặn hung thủ dựa trên những chi tiết phát hiện được từ mỗi lần hồi sinh. Ở phòng vé thế giới, tác phẩm sinh lời với doanh thu 56 triệu USD, trong khi kinh phí chỉ có 4,8 triệu USD.

Chuyện tình giữa nữ dân quân và chàng lính Pháp trong phim 16+ Bầu trời đỏ

Trailer 16+ "Bầu trời đỏ"

Ciel Rouge (Bầu trời đỏ) do Olivier Lorelle đạo diễn, quay hoàn toàn tại Việt Nam năm 2015, lấy bối cảnh Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp. Vừa đến vùng đất mới để chiến đấu, chàng lính trẻ Philippe (Cyril Descours) bị giao nhiệm vụ tra tấn Thi (Audrey Giacomini) - một chiến sĩ Việt Minh trẻ tuổi. Anh bị sốc và quyết định bỏ trốn cùng cô gái. Trong hành trình đó, họ dần khám phá ra tình cảm dành cho nhau.

Trailer phim có khoảng 300.000 lượt xem trên fanpage các nhà phát hành Việt Nam. Nhiều khán giả tò mò với câu chuyện về tình yêu ở hai chiến tuyến. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng cách mô tả lính Pháp trong phim còn quá lãng mạn. Ở Việt Nam, tác phẩm phải cắt một số cảnh "nóng" và được dán nhãn 16+ (cấm người dưới 16 tuổi) khi ra rạp.

The Little Vampire 3D phù hợp với đối tượng thiếu nhi

The Little Vampire 3D (Nhóc ma siêu quậy)

Tác phẩm dựa trên các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết The Little Vampire của Angela Sommer-Bodenburg. Câu chuyện xoay quanh Rudolph - một ma cà rồng mười ba tuổi tình cờ gặp Tony - người bị mê hoặc bởi thế giới siêu nhiên và ma cà rồng. Hai cậu bé cùng nhau phiêu lưu vào thế giới ma thuật với những sinh vật huyền bí và vui nhộn. Dù nội dung có ma cà rồng, tác phẩm lại nhẹ nhàng, dành cho thiếu nhi và được dán nhãn P (phù hợp với mọi đối tượng) tại Việt Nam.

Ethan Hawke tái xuất trong phim hành động 24 Hours to Live

Ethan Hawke tái xuất trong phim hành động 24 Hours to Live Trailer phim có hơn 100.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành Việt Nam sau một ngày đăng. Tác phẩm mang màu sắc u ám, xoay quanh Conrad - một đặc vụ bị chính tổ chức mình phục vụ cướp đi gia đình, sự nghiệp. Anh được trao 24 giờ để sống và hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Thủ vai chính là Ethan Hawke - tài tử thực lực nổi tiếng ở Hollywood, từng nhận bốn đề cử Oscar (hai ở lĩnh vực diễn xuất và hai ở hạng mục biên kịch).

Ân Nguyễn