Trailer bom tấn có Cảnh Điềm gây sốt trong tuần

Cảnh Điềm xuất hiện chớp nhoáng trong bom tấn 'Pacific Rim 2'

Pacific Rim: Uprising do Steven S. DeKnight đạo diễn, là phần hai của Pacific Rim (2013). Tác phẩm lấy bối cảnh 10 năm sau phần một, xoay quanh đợt tấn công mới của các quái vật Kaiju - lúc này đã tiến hóa cả về sức mạnh lẫn trí tuệ. Niềm hy vọng của con người được đặt vào các robot khổng lồ Jaeger do những thanh niên can đảm điều khiển. Cảnh Điềm xuất hiện ở hai cảnh trong trailer.

Trailer thu hút hai triệu lượt xem trên Youtube sau chưa đầy 24 giờ đăng tải. Nhiều khán giả khen ngợi kỹ xảo phim và so sánh tác phẩm với series Transformers. Một số người khác thắc mắc về sự vắng bóng của Rinko Kikuchi - nữ diễn viên Nhật đóng chính trong Pacific Rim, dù cô được giới thiệu là có tham gia tiếp phần hai.

Thành Long thủ vai cựu binh chiến tranh trong The Foreigner

Thành Long đối đầu cựu điệp viên 007 trong phim hành động

Trailer phim có gần 400.000 lượt xem ở các fanpage và kênh Youtube của nhà phát hành Việt. Tác phẩm là phim điện ảnh do Martin Campbell đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết The Chinaman của Stephen Leather. Sau khi con gái mất mạng trong vụ khủng bố, Quan (Thành Long) - một đặc vụ từng tham gia chiến tranh Việt Nam - quyết đòi lại công lý. Hành trình báo thù khiến ông đối đầu với Hennessy (Pierce Brosnan) - viên chức cấp cao của chính phủ. Nhiều khán giả bất ngờ khi Thành Long thay đóng vai khắc khổ chứ không diễn hài như nhiều phim trước.

Chàng trai dạy bà già học tiếng Anh trong phim Hàn I Can Speak

I can speak Tiếng Anh là chuyện nhỏ

Ok Boon (Na Moon He) được mệnh danh là “bà già tinh quái”, trong suốt 20 năm gửi đến 8000 đơn khiếu nại về các vi phạm xảy ra trong khu dân cư. Sau một lần chứng kiến khả năng tiếng Anh siêu việt của chàng nhân viên Min Jae (Lee Jae Hoon), bà Ok Boon năn nỉ anh trở thành thầy giáo ngoại ngữ cho mình. Trailer có 324.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành ở Việt Nam.

Lý Hùng, Minh Nhí đóng Kẻ trộm chó

Kẻ trộm chó

Tác phẩm là phim đầu tay của đạo diễn Ngụy Minh Khang, quy tụ dàn diễn viên Hồng Vân, Phi Điểu, Lý Hùng, Minh Nhí, Hứa Minh Đạt, Phi Phụng, Tiết Cương, Mai Thế Hiệp, Trương Mỹ Nhân. Chuyện phim kể về hành trình của hai tên trộm chó là Ghẻ và Đen với hoàn cảnh, tính cách khác nhau. Trailer thu hút gần 300.000 lượt xem trên fanpage và Youtube của các nhà phát hành tuần qua.

Nữ sinh bị sát hại ngay ngày sinh nhật trong Happy Death Day

Happy Death Day (Sinh nhật chết chóc)

Nữ sinh đại học Tree Gelbman bị một tên sát thủ đeo mặt nạ cười giết ngay trong ngày sinh nhật. Một vòng lặp thời gian bí ẩn xuất hiện khiến Tree phải trải qua ngày chết chóc này vô số lần. Cô quyết tâm ngăn chặn hung thủ dựa trên những chi tiết phát hiện được từ mỗi lần sống lại. Trailer thu hút 249.000 lượt xem ở fanpage của nhà phát hành Việt Nam.

Cô gái bị giết trở thành oan hồn trong Cold Moon

Cold Moon (Xác chết đêm trăng)

Trong một thị trấn ở Florida (Mỹ), cô gái Margaret Larkin bị sát hại, thi thể bị cột vào chiếc xe đạp của mình rồi ném xuống sông. Tên sát nhân Nathan dần bị ám ảnh bởi hồn ma cô gái và những người khác đã chết dưới con sông này. Trailer phim có khoảng 150.000 lượt xem trên fanpage của nhà phát hành.

