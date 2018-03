Trailer 'Avengers: Infinity War' bùng nổ toàn cầu tuần qua

4 phim Việt cạnh tranh 22 phim ngoại ở rạp tháng 12 / Iron Man, Spider-Man bị đánh tơi tả trong 'Avengers: Infinity War'

Tác phẩm xoay quanh trận chiến của hàng chục người hùng, trong đó có Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Spider-Man, Black Panther với ác nhân Thanos - kẻ âm mưu đánh chiếm các Viên đá Vô cực để có sức mạnh tối thượng. Sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi lớn và tầm vóc khổng lồ của câu chuyện khiến nhiều khán giả trông đợi phim. Theo hãng Marvel, trailer có 230 triệu lượt xem trên mọi phương tiện truyền thông trong 24 giờ đầu, vượt qua kỷ lục cũ của It (197 triệu lượt xem). Trên Youtube, đoạn phim thu hút 60 triệu lượt xem.

Trailer phim có hơn 500.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành tuần qua. Tác phẩm ra mắt ngày 1/12, xoay quanh một gia đình hội đồng nhiều thế hệ. Bà Hai Lịnh (Diễm My) mâu thuẫn với con dâu Ba Trân (Thanh Hằng), sau đó Ba Trân lại có xung đột với hai nàng dâu Tư Thì (Lan Khuê) và Tuyết Mai (Midu). Cuộc chiến tranh giành quyền lực diễn ra từng ngày trong gia đình này.

Tác phẩm hành động pha khoa học viễn tưởng xoay quanh Mark Corley (Frank Grillo) - một cảnh sát phát hiện con trai mình đã bị bắt cóc bởi những người ngoài hành tinh. Khi con tàu của những kẻ xâm lược Trái đất di chuyển, Mark bám theo để giải cứu con mình cũng như ngăn chặn chúng. Sao võ thuật Iko Uwais của The Raid đóng một vai phụ trong phim. Trailer phim thu hút 313.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành ở Việt Nam tuần qua.

Phim điện ảnh Hàn Quốc xoay quanh cuộc sống của hai mẹ con Ae Soon và In Gyu. Dù đã 30 tuổi, In Guy chỉ có thể suy nghĩ như một đứa trẻ lên 7 do thiểu năng trí tuệ. Mọi sinh hoạt của anh đều do mẹ chu toàn. Khi biết mình sắp phải đi xa, bà Ae Soon bắt đầu chuẩn bị một danh sách rất dài những việc cần làm để con trai có thể sống mà không có bà. Trailer phim có 355.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành.

Trailer phim thu hút hơn 200.000 lượt xem trên fanpage các nhà phát hành trong dịp ra mắt ở Việt Nam. Tác phẩm do Kenneth Branagh đạo diễn, tái hiện một trong những vụ án ly kỳ nhất của "nữ hoàng trinh thám" Agatha Christie. Trên con tàu tốc hành Phương Đông, thám tử Hercule Poirot (Branagh) phải phá giải một vụ án kỳ lạ có đến 13 nghi phạm và lời khai của họ chồng chéo lẫn nhau.

Trailer phim thu hút 120.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành tuần qua. Tác phẩm hoạt hình xoay quanh một chú bò có tên Fedinand, không thích những trò đấu đẫm máu mà có cá tính hiền lành. trẻ con. Một ngày nọ, Ferdinand bị bọn xấu bắt cóc và phải phối hợp cùng các con thú khác để tìm đường thoát về với cô chủ.

