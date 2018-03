Trailer 'Avengers 3' bị phát tán

'Avengers: Infinity War' có cảnh hành động với 32 nhân vật / 10 bom tấn mùa hè ăn khách nhất mọi thời

San Diego Comic-Con là hội nghị truyện tranh và giải trí đa thể loại, diễn ra thường niên vào tháng 7 tại San Diego, California (Mỹ). Tại sự kiện này, các hãng phim thường công bố trailer mới, có khi là buổi ra mắt toàn cầu, có khi chỉ chiếu cho một nhóm fan.

Trong buổi chiếu trailer Avengers: Infinity War cho fan ngày 22/7, một khán giả ghi lại đoạn phim bằng điện thoại và phát tán lên mạng hôm sau. Trailer giới thiệu hàng loạt anh hùng của Marvel như Iron Man, Captain America, Thor, Spider-Man, nhóm Guardians of the Galaxy... cùng kẻ phản diện Thanos. Trích đoạn đầu tiên khiến nhiều fan phấn khích khi Thor lần đầu tiên gặp mặt nhóm Guardians of the Galaxy.

Hình ảnh quảng bá của "Avengers: Infinity War" giới thiệu tạo hình lạ mắt của Captain America (để râu) và Black Widow (tóc vàng).

Cách đây ba năm, hãng Marvel từng gặp sự cố tương tự khi trailer Avengers: Age of Ultron bị phát tán. E ngại đoạn phim với chất lượng thấp gây ảnh hưởng xấu, hãng ngay lập tức công bố trailer chính, trước vài tháng so với lịch ra mắt. Trên Comic Book Movie - chuyên trang về các phim chuyển thể từ truyện tranh, nhiều fan hy vọng Marvel lặp lại hành động này với Avengers: Infinity War.

Avengers: Infinity War là phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, xoay quanh cuộc chiến giữa dàn anh hùng với Thanos (Josh Brolin) - một ác nhân ngoài hành tinh với năng lực phi thường. Trong phim mới, ác nhân này tìm đủ các Hòn đá Vô cực để lắp vào chiếc Găng tay Vô cực, tạo ra vũ khí gây chấn động vũ trụ. Tác phẩm dự kiến ra mắt năm 2018.

Ở San Diego Comic-Con, Thor: Ragnarok và Justice League - hai phim khởi chiếu cuối năm nay - cũng công bố trailer mới.

Phần ba series Thor giới thiệu tình tiết ác thần Loki trở thành đồng minh của thần sấm Thor, cùng trích đoạn Hulk chiến đấu với Surtur - con quỷ lửa trong ngày tận thế Ragnarok.

Trong khi đó, trailer Justice League hé lộ sự trở lại của Superman trong đoạn cuối. Trước đây, nhân vật này đã chết trong Batman v Superman khi chiến đấu với quái vật Doomsday.

