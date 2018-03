Tom Hiddleston bị chỉ trích 'phát biểu kiêu ngạo' ở Quả Cầu Vàng

Những bất ngờ và tiếc nuối lớn nhất giải Quả Cầu Vàng 2017 / 'La La Land' lập kỷ lục trong 74 năm giải thưởng Quả Cầu Vàng

Time đưa tin người hâm mộ và giới sao đồng loạt chỉ trích bài phát biểu của Tom Hiddleston khi nhận giải Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Nam diễn viên The Night Manager bị cho là có thái độ tự kiêu, khiên cưỡng.

Tom Hiddleston bị cho là tự kiêu trong bài phát biểu nhận giải Quả Cầu Vàng.

Trên sân khấu tối 8/1, Tom Hiddleston kể rằng mới đây anh cùng nhiều đồng nghiệp đến Nam Sudan biểu diễn cho các bác sĩ và y tá làm việc trong tổ chức Doctors Without Borders (Bác sĩ không biên giới). Công việc của anh thuộc chương trình hợp tác với Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). Khi nhận giải, nam diễn viên nói: "Tôi rất tự hào về việc chúng tôi đã mang đến niềm vui và sự thanh thản cho những người đang hàn gắn thế giới đổ vỡ này".

Người dùng Twitter tên Bob Wilson2 viết: "Tom Hiddleston có bài phát biểu tự mãn nhất mà tôi từng biết". Những người khác bày tỏ: "Tom Hiddleston là người hùng da trắng mà chả ai cần tới. Bài phát biểu cho thấy thái độ luôn tự coi mình là trung tâm của các ngôi sao da trắng". "Tom Hiddleston có bài phát biểu vĩ đại về công việc anh làm cho UNICEF ở Nam Sudan nhưng không ai thèm quan tâm về nó", "Không còn gì để nói về thái độ thờ ơ trong cách Tom Hiddleston nói về câu chuyện bản thân trải qua". Người viết kịch bản truyền hình - Gary Janetti - viết trên Twitter: "Hẳn có người nhắc trước Tom Hiddleston hãy tự khen bản thân trên sân khấu".

* Video: Tom Hiddleston phát biểu ở Quả Cầu Vàng 2017

Tom Hiddleston phát biểu trên bục Quả Cầu Vàng 2017

Sáng 10/1, Tom Hiddleston viết lời xin lỗi trên trang cá nhân: "Tôi hoàn hoàn đồng ý rằng bài phát biểu của mình ở Quả Cầu Vàng tối qua là bất nhã. Tôi xin lỗi vì để mọi người hiểu nhầm rằng tôi tự mãn trong khi cố gắng đưa ra vấn đề nhân đạo ở Nam Sudan. Khi được giải, tôi đã rất bối rối và lời lẽ bị trật".

Trước đó, việc Tom Hiddleston đoạt giải "Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình ngắn tập" cũng gây tranh cãi. Giới chuyên môn cho rằng vai diễn của anh trong The Night Manager không xuất sắc bằng ba ứng viên cùng hạng mục là Riz Ahmed và John Turtorro (của series ăn khách The Night Of) và Courtney B. Vance (của loạt phim The People vs O.J. Simpson).

Thành Long