Tom Cruise và các diễn viên 'Nhiệm vụ bất khả thi' sau 22 năm

Mission: Impossible 6 ra mắt cuối tháng 7, được giới chuyên môn khen ngợi và đứng đầu phòng vé. Thành công của phim khẳng định sức sống của thương hiệu điện ảnh. Phần đầu ra mắt năm 1996, thu về 457 triệu USD trong khi kinh phí là 80 triệu USD, khiến các nhà sản xuất tự tin làm phần tiếp theo. Đến nay, trong các diễn viên đời đầu, chỉ còn Tom Cruise và Ving Rhames gắn bó với loạt phim.

Tom Cruise

Mission: Impossible là loạt phim có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp Tom Cruise. Năm 1993, tài tử thành lập hãng phim Cruise/Wagner Productions với tham vọng trở thành nhà sản xuất chứ không dừng ở vai trò diễn viên. Hãng Paramount khi đó giữ bản quyền loạt phim truyền hình Mission: Impossible (phát sóng từ thập niên 1960) và muốn phát triển thành thương hiệu điện ảnh. Hai đơn vị hợp tác thực hiện với Tom Cruise đóng chính và sản xuất, Brian De Palma đạo diễn. Đây cũng là dự án đầu tiên của hãng Cruise/Wagner Productions.

Lúc đầu, kinh phí dự kiến khoảng 40-50 triệu USD nhưng Cruise muốn có thêm cảnh hành động nên dội lên thành 80 triệu USD. Tài tử thủ vai điệp viên Ethan Hunt - một nhân vật được sáng tạo riêng cho bản điện ảnh chứ không có trong series truyền hình. Trong tập đầu, Hunt đang làm nhiệm vụ cùng nhóm đặc vụ của tổ chức IMF thì bị phục kích. Do là người duy nhất còn sống, anh bị nghi ngờ là kẻ phản bội đơn vị. Điệp viên trải qua nhiều cuộc chiến để lấy lại thanh danh và lật tẩy kẻ phản diện thật sự.

Vào năm 1996, Tom Cruise đã nổi tiếng với nhiều phim ăn khách. Tuy nhiên, những cảnh mạo hiểm tự đóng trong Mission: Impossible nâng tầm anh thành ngôi sao hành động hàng đầu Hollywood. Sau phim này, anh còn góp mặt trong nhiều dự án lớn như The Last Samurai, War of the Worlds, Jack Reacher, Edge of Tomorrow. Tom Cruise thường thể hiện mẫu nhân vật hành động nam tính, thực dụng và gần gũi hơn kiểu điệp viên hào hoa như James Bond. Năm 2006, Tom Cruise được tạp chí Premiere chọn là diễn viên quyền lực nhất Hollywood. Đến nay, anh là diễn viên có tổng doanh thu các phim ở Mỹ cao thứ chín mọi thời.

Ngoài các phim giải trí, Cruise cũng chứng tỏ được thực lực ở nhiều vai diễn có chiều sâu. Anh từng nhận ba đề cử Oscar với các phim Born on the Fourth of July (1989), Jerry Maguire (1996) và Magnolia (1999). Năm 1999, anh góp mặt trong Eyes Wide Shut - tác phẩm tâm lý cuối cùng của đạo diễn huyền thoại Stanley Kubrick. Đến thập niên 2010, Cruise hầu như chỉ tham gia các phim hành động. Ở độ tuổi ngoài 50, tài tử vẫn giữ phong độ ở các cảnh mạo hiểm. Anh tự đóng nhiều cảnh hành động, gặp chấn thương trên trường quay Mission: Impossible 6 nhưng kịp hồi phục để hoàn thành dự án. Sau phim này, Cruise bắt tay vào dự án Top Gun: Maverick, cũng ở vai trò nam chính và sản xuất.

Tom Cruise ở buổi ra mắt "Mission: Impossible 6" tại Paris (Pháp) hồi tháng 7.

Đời tư của Tom Cruise là chủ đề gây bàn tán suốt hơn 20 năm qua. Sau khi chia tay người vợ đầu tiên - Mimi Rogers, tài tử kết hôn với Nicole Kidman vào năm 1990 và họ được xem là cặp sao trong mơ của Hollywood. Tuy nhiên, đến năm 2001 hai người chia tay lúc Kidman mang thai. Anh hẹn hò với Penelope Cruz và Nazanin Boniadi trước khi yêu Katie Holmes từ năm 2005. Trong năm đó, Tom Cruise bị chỉ trích vì lối ứng xử quá trớn khi nhảy lên ghế ở chương trình của Oprah Winfrey để thể hiện tình yêu dành cho Holmes. Anh kết hôn lần nữa năm 2006 và có một con gái tên Suri với Katie Holmes nhưng chia tay năm 2012.

Tom Cruise là thành viên nhiệt thành của Scientology - một giáo phái gây tranh cãi với nhiều quy định kỳ lạ. Đạo này được xem là lý do khiến Katie Holmes ly hôn Tom Cruise. Theo Us Weekly, vì những quy định của Scientology mà tài tử không gặp con gái trong 5 năm qua. Hiện anh có cuộc sống kín tiếng ở Clearwater (Florida, Mỹ), hầu như chỉ giới thiệu hình ảnh với công chúng khi có phim.

Jon Voight

Diễn viên kỳ cựu sinh năm 1938 hóa thân nhân vật gây tranh cãi nhất trong Mission: Impossible - Jim Phelps, lãnh đạo tổ chức IMF. Ở series truyền hình tiền thân, Phelps (lúc đó do Peter Graves đóng) là vai chính diện nhưng đến bản điện ảnh, ông phản bội và trở thành kẻ xấu. Tình tiết này khiến nhiều diễn viên bản truyền hình - trong đó có Graves - bất bình và không ủng hộ phim. Dù vậy, diễn xuất giàu kinh nghiệm của Jon Voight là điểm sáng của tác phẩm hành động.

Tài tử có sự nghiệp hơn 40 năm với 98 vai diễn. Ông thắng giải Oscar "Nam diễn viên chính xuất sắc" năm 1979 với phim Coming Home, đồng thời nhận ba đề cử ở các năm khác. Ở tuổi ngoài 70, Voight vẫn miệt mài hoạt động ở cả mảng điện ảnh và truyền hình. Vai diễn gây chú ý gần đây của ông là Mickey Donovan - một người đàn ông nguy hiểm vừa ra tù - trong series Ray Donovan (phát sóng từ năm 2013 đến nay). Ông thắng giải Quả Cầu Vàng "Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình" năm 2013 và hai lần nhận đề cử Emmy cho màn hóa thân này.

Jon Voight (phải) và con gái tại một sự kiện năm 2009.

Jon Voight là bố của minh tinh Angelina Jolie nhưng quan hệ của họ không tốt đẹp. Sự rạn nứt bắt nguồn từ khi Voight ly thân vợ vào năm 1976, khi con gái Jolie chưa đầy một tuổi. Năm 2002, nữ diễn viên chính thức bỏ từ "Voight" khỏi tên cô trong các văn bản pháp lý. Đáp trả, Jon Voight chia sẻ trên Telegraph con gái có vấn đề thần kinh. Họ không nói chuyện với nhau trong hơn sáu năm trước khi nối lại quan hệ sau cái chết của mẹ Angelina Jolie hồi năm 2007.

Khác với đa phần sao Hollywood, Jon Voight theo Đảng Cộng hòa và ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Hồi năm 2008, ông từng viết một bài phân tích trên báo Washington Times để chỉ trích Barack Obama - khi đó đang tranh cử Tổng thống.

