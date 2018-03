Tom Cruise bị trao giải Mâm Xôi Vàng

Danh sách nhận giải Mâm Xôi Vàng 2018 Phim tệ nhất: The Emoji Movie Nữ diễn viên chính tệ nhất: Tyler Perry (Boo 2! A Madea Halloween) Nam diễn viên chính tệ nhất: Tom Cruise (The Mummy) Nữ diễn viên phụ tệ nhất: Kim Basinger (Fifty Shades Darker) Nam diễn viên phụ tệ nhất: Mel Gibson (Daddy’s Home 2) Bộ đôi màn ảnh tệ nhất: Hai biểu tượng cảm xúc bất kỳ trong The Emoji Movie Phần tiếp theo, tiền truyện hoặc ăn theo tệ nhất: Fifty Shades Darker Đạo diễn tệ nhất: Tony Leonidis (The Emoji Movie) Kịch bản tệ nhất: The Emoji Movie