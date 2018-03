Tô Hữu Bằng được gọi là 'Giọng hát hay Tam Quốc'

Siêu phẩm Đồng Tước đài công chiếu từ 26/9 ở Trung Quốc và nhận được ủng hộ của khán giả yêu điện ảnh, đặc biệt là fan của dòng phim lịch sử. Theo QQ, Đồng Tước Đài được ca ngợi trước hết bởi kịch bản mới lạ. Phim là sự lý giải về lịch sử, về nhân vật Tào Tháo ở một góc nhìn mới.

"Tào Tháo" Châu Nhuận Phát. Ảnh: QQ.

Châu Nhuận Phát một lần nữa khẳng định tên tuổi bằng diễn xuất điêu luyện. Nhiều khán giả tích cực giới thiệu phim đồng thời nhận xét, “anh Phát” đã lột tả thành công sự anh dũng uy nghiêm, sự dịu dàng cô độc và cả nỗi chán nản của Tào Tháo.

Nhân vật Hán Hiến Đế của Tô Hữu Bằng cũng là một điểm sáng của sản phẩm điện ảnh này. Hán Hiến đế trong Đồng Tước đài là một ông vua nhu nhược, luôn phải nhẫn nhịn trước một Tào Tháo túc trí đa mưu. Để che giấu âm mưu và cả kìm nén những uất ức trong lòng, Hán Hiến Đế ngày ngày ca múa biểu diễn... Khán giả lấy làm thích thú trước nhân vật Hán Hiến đế của Ngũ A Ca và phong anh làm “The Voice of Tam Quốc” (Giọng hát hay Tam Quốc), phỏng theo tên gọi chương trình truyền hình nổi tiếng The Voice of China.