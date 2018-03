Tinna Tình: Tôi xấu hổ với vai diễn thảm họa trong 'Mặt nạ máu'

Sách 'Mặt nạ' của Tinna Tình được chuyển thể thành phim / Tinna Tình: 'Mặt trái của showbiz không còn làm tôi sợ'

Bộ phim Mặt nạ máu do Đỗ Thành An làm đạo diễn, Tinna Tình - Đỗ Thành An viết kịch bản, ra mắt ở TP HCM tối 23/6. Ngay sau buổi chiếu, ca sĩ Tinna Tình đăng lên trang cá nhân video bày tỏ nỗi bức xúc về vai diễn của cô và việc kịch bản bị thay đổi quá nhiều (xem trailer).

Chiều 24/6, Tinna Tình buồn bã chia sẻ về vai diễn cô xem là "thảm họa" của mình.

- Điều gì khiến chị "thất vọng nặng nề" về vai bà Thu, người đàn bà có chồng ngoại tình, do chị thể hiện?

- Trong kịch bản, nhân vật bà Thu nằm ở tuyến chính, rất quan trọng để kết nối các nhân vật, tình tiết. Những hành xử của bà ta quái dị, nội tâm phức tạp. Trên phim trường, tôi đã thực hiện rất nhiều cảnh quay để khắc họa nhân vật. Tôi bị "trầy da tróc vảy", bị thương, bầm dập, quay nhiều cảnh khó nhọc. Nhưng khi xem phim, tôi quá bức xúc vì bà Thu bị cắt hơn 90% cảnh quay, khiến cho nhân vật hành xử thiếu logic.

Lúc đầu, tôi với anh An viết kiểu phim bi, nói về nội tâm của một người yêu, hận, thù và ghen. Sau đó phim được điều chỉnh theo hướng hài hước. Tôi vẫn chấp nhận được điều đó. Nhưng tôi không đồng ý khi vai của mình bị cắt khiến khán giả chẳng hiểu gì.

Trước đây, mọi người thấy tôi dồn hết sức tâm huyết cho vai diễn đã đùa tôi sẽ có vai để đời. Đến khi tôi xem được nửa bộ phim, tôi không muốn xem nữa vì tôi thật sự không hiểu bộ phim đang muốn nói gì. Tôi thấy xấu hổ, thất vọng, thấy như mình đã phụ lòng mong đợi của mọi người. Tôi là đồng tác giả kịch bản nhưng tôi không nhận ra "đứa con tinh thần" của mình.

- Chị nghĩ vì sao vai diễn của chị quan trọng nhưng vẫn bị cắt gần hết?

- Tôi cho rằng nhà sản xuất là anh Phạm Việt Anh Khoa đã tham gia cắt bỏ vai diễn của tôi vì lý do riêng. Tôi phần nào đoán ra được lý do vì sao anh ấy làm thế nhưng tôi không tiện chia sẻ lý do đó. Cũng không phải vì tôi diễn không đạt mà nhân vật của tôi bị cắt. Trên phim trường, chính anh Khoa là người thường khen tôi trước cả đoàn rằng tôi là một diễn viên rất chuyên nghiệp, rất giỏi. Anh Khoa không thể nào phủ nhận tâm huyết, sự chân thành của tôi dành cho bộ phim.

- Chị nói gì trước thông tin vai của chị bị cắt gần hết để dành "đất" cho nhân vật của Dương Cẩm Lynh?

- Nhân vật của tôi và Dương Cẩm Lynh là đồng tuyến vai chính. Độ quan trọng của hai nhân vật này ngang nhau nên diễn xuất của người này không thể thiếu người còn lại.

- Mối quan hệ giữa chị và diễn viên Dương Cẩm Lynh trên phim trường ra sao?

- Thời gian qua Dương Cẩm Lynh từng lên tiếng về tôi trên báo, ví dụ như tôi quên lời thoại khiến cô ấy mất hứng lúc diễn. Nhưng tôi im lặng vì nghĩ đến tập thể đoàn phim. Tôi không muốn khán giả bị mệt vì những chuyện tào lao và muốn cho phim ra mắt tốt đẹp. Tôi cũng từng lên tiếng xin lỗi Dương Cẩm Lynh. Tôi xin lỗi không có nghĩa tôi nhận mình sai mà vì tôi không muốn ồn ào.

Ban đầu, trên phim trường, quan hệ giữa tôi và cô ấy bình thường. Nhưng từ sau khi nhà sản xuất Anh Khoa khen tôi trước cả đoàn phim nhiều lần, tôi bắt đầu cảm nhận cô ấy tỏ vẻ không vui với tôi. Tôi nhớ có một lần, tôi đang ở trong phòng tại đoàn phim, Dương Cẩm Lynh bước vào. Cô ấy không biết tôi ở đó và lớn tiếng phàn nàn về việc trang phục của cô ấy xấu hơn của tôi. Với tôi, trang phục diễn viên phải tùy vào nhân vật. Nếu cần tôi có thể đưa trang phục của tôi cho cô ấy..

Bản tính của tôi sợ nhất là tính đố kỵ của người phụ nữ. Tôi luôn mong Dương Cẩm Lynh thành công với vai này. Khi làm việc với nhau, tôi luôn dẹp mối quan hệ cá nhân, chuyện riêng tư sang một bên.

Dương Cẩm Lynh trái) và Tinna Tình trong một lần giới thiệu về dự án "Mặt nạ máu".

- Chị nói gì về tin đồn nhà sản xuất và diễn viên Dương Cẩm Lynh có quan hệ tình cảm nên nhân vật trong phim bị chi phối?

- Tôi sẽ không nói gì vì đó là chuyện riêng của họ với nhau. Còn trong quá trình làm phim, tôi cảm nhận được sự chi phối từ phía nhà sản xuất. Ví dụ, ở khâu tuyển chọn diễn viên. Ngay từ đầu tôi với đạo diễn Đỗ Thành An đều đồng ý mời danh hài Hoài Linh, Thu Trang, Tấn Beo, Khởi My... tham gia dự án. Chúng tôi cũng suy nghĩ về việc mời Tăng Thanh Hà vào vai của Dương Cẩm Lynh. Tôi thích Tăng Thanh Hà vì tính cô ấy dễ thương, gương mặt dễ thương. Cuối cùng, đến ngày đi thử trang phục, tôi vỡ lẽ Dương Cẩm Lynh được chọn đóng vai chính. Tôi hỏi đạo diễn vì sao lại như thế. Anh ấy bảo anh ấy có điều khó riêng khó nói.

- Từ sự việc này, chị rút ra điều gì cho bản thân trong quá trình làm việc?

- Từ trước đến giờ, tôi đã bắt tay vào làm gì thì phải làm cho nghiêm túc, thật tâm huyết. Tôi yêu phim ảnh nhưng lại không đủ tiền để tự sản xuất phim cũng không đủ khả năng để tự làm đạo diễn. Ngẫm lại tôi thấy đó là sự bất lực trong tình yêu nghề của một người rất muốn làm nghề một cách đàng hoàng. Tôi nghĩ vụ việc này không thể ngăn cản tình yêu nghề của tôi. Nhưng sau này, nếu có dự án nào mời tôi mà có Dương Cẩm Lynh và nhà sản xuất Anh Khoa, tôi sẽ từ chối. Tôi đã quá sợ rồi.

Riêng với anh Đỗ Thành An, thật sự tôi rất quý, tôn trọng anh. Anh An là một người có tài, có tâm, yêu nghề. Tôi biết anh ấy không hề vui về chuyện này. Tôi không thể trách anh ấy. Nhưng nói thật, ở Việt Nam, đạo diễn đôi khi phải nằm "dưới cơ" nhà sản xuất. Điện ảnh Việt Nam đang bị trường hợp đó.

Dương Cẩm Lynh: "Tôi không quan tâm đến những gì Tinna Tình nói" Nữ diễn viên cho rằng những gì Tinna Tình đề cập không liên quan đến cô. "Về việc chị ấy nói bị cắt 90% cảnh quay, từ góc độ chuyên môn của một diễn viên, tôi thấy rằng bất cứ một diễn viên nào khi nhận vai diễn họ đều có trong tay kịch bản. Họ sẽ biết mình là vai chính hay vai phụ, phải diễn xuất thế nào, cũng như tất cả vai xung quanh mình là thế nào. Không bao giờ có chuyện từ một diễn viên chính bị cắt hết cảnh để trở thành vai phụ cả". Về tin đồn việc mình có được vai diễn trong Mặt nạ máu vì quan hệ tình cảm với nhà sản xuất phim, Dương Cẩm Lynh nói rằng từ trước đến giờ dù người thân của cô có nằm trong đoàn phim, cô vẫn từ chối vai diễn nếu thấy không phù hợp. "Tôi tự tin nói rằng con đường tôi đi là do tôi chọn chứ không phải nhờ vào bất cứ mối quan hệ nào để đạt được", nữ diễn viên nói. Tâm Giao ghi

Thất Sơn thực hiện

