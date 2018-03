Timothée Chalamet - 'DiCaprio' thế hệ mới của Hollywood

'Call Me by Your Name' - chuyện tình rạo rực dưới nắng hè Italy / 10 tài tử nổi bật thế giới năm 2017

Nếu Oscar có một hạng mục dành cho “Diễn viên trẻ đột phá”, giải thưởng ấy sẽ khó thoát khỏi tay Timothée Chalamet. Từ một nam diễn viên ít người nhớ mặt thuộc tên, Chalamet vụt sáng khi xuất hiện trong Lady Bird và Call Me by Your Name - hai phim được đề cử Oscar “Phim hay nhất”. Nhiều nhà phê bình đánh giá vai chàng thiếu niên Elio bỡ ngỡ trước những rung động đầu đời của anh trong Call Me By Your Name là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất trên màn ảnh rộng năm qua.

Không chỉ báo giới hay khán giả, ngay cả những ngôi sao Hollywood cũng phải thán phục trước tài năng của Chalamet. Đạo diễn Christopher Nolan nhận định: "Tài năng của cậu ấy rõ như ban ngày”, còn tài tử Matthew McConaughey khẳng định với tờ GQ: “Cậu ấy sẽ thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào cậu ấy muốn”. Nữ đạo diễn được đề cử Oscar năm nay là Greta Gerwig thậm chí còn tuyên bố trên GQ: “Timothée là sự kết hợp giữa Daniel Day-Lewis, Christian Bale và Leonardo DiCaprio thời trẻ, được học tiếng Pháp từ nhỏ, có một IQ đủ kết nạp vào hội Mensa và yêu hip-hop”. Mensa là tổ chức dành cho những người thông minh trên thế giới.

Timothée Chalamet chào đời ngày 27/12/1995 tại Manhattan, New York (Mỹ). Ngay từ nhỏ, cậu đã sớm thể hiện tố chất nghệ thuật khi tham gia đóng các đoạn phim quảng cáo. Những mùa hè gia đình dành nghỉ ngơi tại Lyon (Pháp) giúp Timothée học và nói tiếng Pháp trôi chảy. Ông Marc Chalamet - cha cậu - từng hối hận vì không học chơi đàn piano lúc nhỏ và quyết tâm không lặp lại sai lầm với con trai. Ông bắt Timothée phải tập piano từ tám tới 12 tuổi, dẫu cậu con thích ra ngoài chơi hơn. Về sau, Timothée phải thừa nhận cha mình đã đúng, khi cậu có dịp thể hiện cả khả năng ngoại ngữ lẫn chơi piano trong Call Me by Your Name.

Dù có năng khiếu thiên phú về nghệ thuật, Chalamet chưa bao giờ nghĩ tới việc theo đuổi nghiệp diễn xuất một cách nghiêm túc. Cậu thay đổi quan điểm khi được nhận vào trường Phổ thông Âm nhạc & Nghệ thuật LaGuardia. Đây là ngôi trường mà nhiều ngôi sao như Robert De Niro, Jennifer Aniston hay Nicki Minaj từng theo học. Tại LaGuardia, Chalamet thử sức với đủ thể loại nghệ thuật, từ đóng kịch (Cabaret, Sweet Charity), phim truyền hình (Homeland, Law and Order) cho tới cả làm rapper với nghệ danh Lil Timmy Tim. Chalamet chia sẻ với MTV News: “Khi học tại LaGuardia, tôi nhận ra làm nghệ thuật có thể nghiêm túc đến mức nào khi nhìn vào những tác phẩm và những bậc tiền bối. Tôi sẽ không bao giờ trở thành diễn viên nếu không theo học ngôi trường đó”.

Sau mùa hè dành để đóng vai con trai của Matthew McConaughey trong bom tấn Interstellar, Chalamet vào Đại học Columbia danh giá. Anh cố cân bằng việc học văn hóa với đam mê diễn xuất, để rồi dần nhận ra điều này là không thể, kể cả khi đã chuyển sang trường tư Gallatin. Kết quả là Chalamet quyết định rời đại học để dành toàn tâm toàn ý cho nghề diễn.

Vẻ điển trai của Timothée Chalamet.

Vai đột phá của chàng trai sinh năm 1995 là nhân vật Jim Quinn trong vở Prodigal Son. Sau khi xem vở diễn trên sân khấu Broadway, cây viết Ben Brantley của tờ New York Times nhận định: “Chalamet đã khẳng định vị thế của một ngôi sao đang lên”. Cũng trong năm 2016, vai của Chalamet trong phim độc lập Miss Stevens khiến cây bút Stephen Holden phải ngợi ca: “Cậu ấy thể hiện sự nổi loạn như James Dean thời trẻ vậy”.

Những màn trình diễn ấn tượng của Chalamet không thoát khỏi những cặp mắt xanh của hai đạo diễn Luca Guadagnino và Greta Gerwig. Họ lần lượt mời anh tham gia vào các dự án Call Me by Your Name và Lady Bird, để rồi Timothée Chalamet trở thành tâm điểm chú ý của dư luận kể từ nửa cuối năm 2017.

Tương lai rộng mở

Trong Lady Bird, Chalamet thủ vai bạn trai của cô gái Christine (Saoirse Ronan) và nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhưng bước đột phá thực sự phải là vai chàng trai 17 tuổi Elio trong bộ phim Call Me by Your Name đặt bối cảnh tại Italy vào đầu thập niên 1980. Elio tận hưởng mùa hè bên cha mẹ và cô bạn gái Marzia. Sự yên bình ấy bị xáo trộn với sự xuất hiện của học giả trẻ Oliver (Armie Hammer). Anh chàng người Mỹ này tới sống cùng gia đình Elio trong sáu tuần để phụ giúp cha Elio trong công việc. Dưới ánh nắng rực rỡ của miền Địa Trung Hải, Elio dần cảm thấy sự cuốn hút từ người đàn ông khác giới, dẫu cả hai đều đã có bạn gái...

Đạo diễn Guadagnino chọn cách kể câu chuyện Call Me by Your Name theo góc nhìn từ Elio, để khán giả theo sát những chuyển biến cảm xúc của nhân vật này. Vẻ ngoài điển trai thư sinh, có đôi chút gì đó mong manh của Chalamet giúp cậu dễ thuyết phục người xem đây chính là nhân vật Elio mà tác giả James Ivory đã tạo ra. Sự mong manh, mơ màng của Elio tương phản với vẻ cao ráo, vạm vỡ đậm chất đàn ông của “người trong mộng” Oliver do Hammer thủ vai.

Timothée Chalamet và Armie Hammer trong "Call Me by Your Name".

Tờ Empire nhận định: "Chalamet đủ sức gánh vác cả bộ phim. Cậu ấy xuất chúng tới mức nhìn những người còn lại là biết họ đang diễn”. Chalamet thực sự hóa thân vào nhân vật với những biểu cảm tinh tế, thể hiện đúng cảm xúc của một cậu thiếu niên trong mối tình đầu với đủ cung bậc cảm xúc: từ tò mò, quan tâm, để ý, rồi phớt lờ, ghen tuông, hồi hộp, yêu nồng cháy với nửa kia cho tới rạn vỡ... Ngay cả tình tiết Elio tò mò mơn trớn một trái đào khi tưởng tượng tới Oliver cũng được Chalamet lột tả khéo léo, để khán giả thấy đó là hệ quả của khao khát tình yêu tự nhiên chứ không hề dung tục.

Khi Call Me by Your Name được trình chiếu tại Liên hoan phim New York, bộ phim này được khán giả đứng dậy vỗ tay tới tận 10 phút sau khi phim kết thúc. Tâm điểm của những lời khen là Chalamet, khi các tờ báo như Variety, New York Times hay Hollywood Reporter đồng loạt ngợi ca anh là “điểm sáng đột phá” của bộ phim. Chalamet được tôn vinh tại giải Gotham với giải “Nam diễn viên đột phá” cùng đề cử “Nam diễn viên chính xuất sắc” tại những giải thưởng uy tín như Quả Cầu Vàng, SAG hay BAFTA.

Nam diễn viên cũng gây ấn tượng trong "Lady Bird".

Tại Oscar 2018, Chalamet được đề cử tại hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc”, bên cạnh huyền thoại diễn xuất Daniel Day-Lewis, Gary Oldman, Denzel Washington cùng ngôi sao mới nổi Daniel Kaluuya. Anh là 9x đầu tiên trong lịch sử được đề cử Oscar tại hạng mục này, và là nam diễn viên chính trẻ nhất được đề cử trong vòng 80 năm trở lại đây. Nếu giành chiến thắng ở tuổi 22, Chalamet sẽ là người trẻ nhất trong lịch sử từng được Viện Hàn lâm trao Oscar “Nam diễn viên chính xuất sắc”. Đây là những thành quả ngọt ngào cho Chalamet sau khi anh từng hụt mất vai Patrick trong phim được đề cử Oscar năm ngoái là Manchester by the Sea.

Trước "cơn mưa" lời khen, Chalamet vẫn biết cách giữ chân mình trên mặt đất. Cậu vẫn chưa quen với sự nổi tiếng và thậm chí còn rướn người lên để nhìn Meryl Streep rõ hơn khi dùng bữa với bà trong bữa tiệc dành cho các nhân vật được đề cử Oscar. Khi được hỏi rằng điều anh e sợ nhất trong tương lai là gì trong chương trình Jimmy Kimmel Live!, Chalamet bật cười lém lỉnh: “Tôi sợ rằng 50 năm nữa, tôi vẫn phải ký lên những quả đào”.

Đối với dư luận, Timothée Chalamet có thể là một ngôi sao sáng đang lên, một “DiCaprio mới”. Nhưng như Chalamet bộc bạch với MTV News, anh vẫn xem mình là một cậu nhóc đam mê phim ảnh, thích nhạc rap và sống thoải mái đúng với tuổi của mình.

Thịnh Joey