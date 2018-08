Tiền truyện 'Harry Potter' hé lộ cuộc đại chiến phù thủy

Johnny Depp - tài chính eo hẹp, tương lai mờ mịt ở Hollywood / Jude Law gây xôn xao khi xuất hiện trong phim tiền truyện Harry Potter

Ngày 21/7 tại lễ hội truyện tranh Comic-Con ở San Diego (Mỹ), êkíp Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald giới thiệu trailer thứ hai. Đoạn phim hé lộ nhiều hơn về cuộc đại chiến diễn ra nhiều năm trước khi Harry Potter ra đời. Gellert Grindelwald (Johnny Depp đóng) là gã phù thủy mạnh mẽ và nhiều dã tâm, đang bị bộ pháp thuật Mỹ giam giữ.

* Trailer phim

Trailer Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Khi thoát ra, hắn tập hợp các môn đồ với tham vọng thống trị thế giới người thường. Để ngăn Grindelwald, phù thủy tốt Albus Dumbledore (Jude Law đóng) hợp tác với Newt Scamander (Eddie Redmayne đóng) - học trò cũ của ông, chuyên gia săn lùng quái vật.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald do David Yates đạo diễn, là phần hai của Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) và thuộc vũ trụ điện ảnh Harry Potter. Kịch bản phim do nhà văn J. K. Rowling - tác giả loạt truyện về cậu bé phù thủy - chắp bút. Dự án là bom tấn được kỳ vọng hàng đầu của hãng Warner Bros trong năm nay.

Johnny Depp ở Comic-Con. Ảnh: AFP.

Johnny Depp cùng đoàn phim Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. đến dự lễ hội. Theo Hollywood Reporter, tài tử bỏ qua phần trả lời câu hỏi và bất ngờ xuất hiện ở cuối chương trình với tạo hình phù thủy Grindelwald. Trước hàng trăm người hâm mộ, Depp có bài phát biểu về thế giới phù thủy theo giọng điệu rùng rợn trước khi biến mất vào bóng tối. Màn trình diễn của anh được nhiều fan tán thưởng, dù trước đó quyết định chọn tài tử vào phim nhận phản ứng trái chiều. Trong hai năm gần đây, hình ảnh Johnny Depp xấu đi do nghi án đánh vợ, bạo hành và các rắc rối tài chính.

Ân Nguyễn