Tiền truyện của 'Game of Thrones' được sản xuất

'Game of Thrones' là series hay nhất 20 năm qua / Những cảnh bạo lực và tình dục trong 'Game of Thrones 7'

Trên BBC, đại diện đơn vị sản xuất cho biết loạt phim tiền truyện kể về nguồn gốc loài Bóng Trắng (những kẻ phản diện từ phương Bắc trong Game of Thrones), các bí ẩn ở phương Đông cũng như truyền thuyết của gia đình Stark. Nhiều anh hùng như Bran (Người xây dựng) - ông tổ nhà Stark - và Lann (Kẻ khéo léo) - ông tổ nhà Lannister cũng sẽ xuất hiện.

White Walker (Bóng Trắng) là những sinh vật gần giống zombie, đe dọa nền văn minh của lục địa Westeros. Trong "Game of Thrones", các thông tin về loài này vẫn còn mơ hồ.

George R. R. Martin - tác giả bộ tiểu thuyết A Song of Ice and Fire, nguyên tác của Game of Thrones - cùng biên kịch Jane Goldman sẽ đứng đầu dự án. Trước mắt, êkíp sẽ thực hiện một tập để đài HBO đánh giá chất lượng. Loạt phim tiền truyện dự kiến chiếu sau khi Game of Thrones kết thúc vào năm 2019.

Ra mắt từ năm 2011, Game of Thrones là series nổi bật nhất của đài HBO nhiều năm qua, đoạt 38 giải Emmy (tính cả các hạng mục phụ). Loạt phim có ảnh hưởng lớn trong văn hóa đại chúng, thu hút cộng đồng fan đông đảo.

* Bọn Bóng Trắng phá Tường Thành cuối mùa bảy

Đại chiến mùa đông bắt đầu trong tập cuối 'Game of Thrones 7'

Mùa bảy ra mắt vào hè năm 2017. Lúc này, loài người dưới sự lãnh đạo của Nữ hoàng Daenerys Targaryen, Nữ hoàng Cersei Lannister và Vua phương Bắc Jon Snow đang hành quân lên phía Bắc để chống loài Bóng Trắng. Tuy nhiên, nội bộ liên minh có nhiều mâu thuẫn. Mùa tám - mùa cuối cùng - dự kiến phát sóng năm sau.

Ân Nguyễn