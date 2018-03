Thử tài bắt lỗi hài hước trong bom tấn Hollywood 2016

Thử tài nhặt 'sạn' trong phim Hoa ngữ / Những sao Hollywood qua đời năm 2016

Ở cảnh đánh nhau trên cầu trong phim Deadpool, nhân vật Deadpool thoát khỏi Colossus bằng cách cắt tay. Tuy nhiên, phân cảnh tiếp theo khi anh ngã xuống đường lại có lỗi sai. Theo bạn, đó là lỗi gì?

* Xem đáp án

Phim Now You See Me 2, nhân vật Chase và Merritt ngồi uống rượu trong một quán bar. Đâu là sơ hở ở cảnh quay này?

* Xem đáp án

Đâu là lỗi trong cảnh quay của phim Captain America: Civil War?

* Xem đáp án

Trong phim X-Men: Apocalypse, khi nhân vật Magneto phá hủy toàn thế giới, quang cảnh ở New York (Mỹ), Sydney (Australia) và Cairo (Ai Cập) đồng thời xuất hiện. Theo bạn, lỗi ở đây là gì?

* Xem đáp án

Một cảnh trong phim Zootopia, khi thỏ cảnh sát Judy rời căn hộ vào buổi sáng. Đâu là chi tiết không hợp lý trong hai cảnh liền nhau này?

* Xem đáp án

Đâu là "sạn" trong cảnh quay về nhân vật Jack của phim Bridget Jones’s Baby?

* Xem đáp án

Thùy Liên