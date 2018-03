Thư Kỳ xóa bỏ quá khứ trong 'Ngôi làng hạnh phúc'

Thư Kỳ tình tứ bên chồng / Vợ chồng Thư Kỳ tay đan tay tình tứ

Theo Taipei Times, Thư Kỳ tham gia Ngôi làng hạnh phúc ngay trước thời gian ngừng diễn xuất để chuẩn bị sinh con với tài tử Phùng Đức Luân. Nữ diễn viên nhận lời bởi kịch bản phim kể về nhân vật đáng đồng cảm và có nhiều nét tương đồng với cô.

Thư Kỳ trong buổi họp báo ra mắt phim "Ngôi làng hạnh phúc" ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trong phim, Thư Kỳ vào vai vợ trưởng thôn với vết bớt hình giọt nước trên mặt ở ngôi làng Dụ Vượng. Phu nhân từng trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, tới giờ vẫn chưa thấy hạnh phúc. Không chỉ cô, toàn bộ dân làng cũng có nhiều buồn phiền và lo lắng trong cuộc sống thường nhật. Một ngày một đạo sĩ bí ẩn (Vương Thiên Nguyên) xuất hiện cùng chiếc mũ thần kỳ có khả năng xoá trí nhớ của con người. Cả làng đội mũ để xóa trí nhớ nhằm mong muốn sống hạnh phúc mãi mãi.

Ngay sau đó, các âm mưu nguy hiểm được hé lộ, mở ra những tình huống kịch tính nhưng không kém phần hài hước. Phu nhân trưởng thôn cùng chồng phải tìm cách cứu dân làng. Dưới góc nhìn hài hước và những tình huống dở khóc dở cười, bộ phim cũng gửi gắm nhiều thông điệp về giá trị của tình yêu và ý nghĩa cuộc sống.

Thư Kỳ hóa vợ trưởng thôn có vết bớt hình giọt nước mắt.

Ngôi làng hạnh phúc có ngân sách 300 triệu TWD (hơn 210 tỷ đồng), do đạo diễn Trần Ngọc Hân thực hiện. Ông từng làm các phim ăn khách gồm Monga (Phố đèn đỏ), Our Times (Thời thiếu nữ của tôi), Zone Pro Site (Siêu đầu bếp).

Đạo diễn Trần Ngọc Hân chia sẻ về ý tưởng phim: "Trong cuộc sống của chúng ta, có những nỗi buồn thời gian có thể làm nguôi ngoai, nhưng một số mãi mãi chẳng bao giờ liền sẹo. Phim đặt ra câu hỏi liệu lãng quên tất cả và làm lại từ đầu có khiến chúng ta hạnh phúc hơn. Khi tôi thực hiện một bộ phim, tôi đang tạo ra những thứ vô thực, những thứ cho phép bản thân tôi và người xem có thể được tự do phiêu tưởng. Sáng tạo của tôi trở thành ký ức và trải nghiệm của người xem. Hay nói theo một cách khác, câu chuyện mà tôi dệt nên trở thành một phần trong cuộc đời của người xem".

Poster phim "Ngôi làng hạnh phúc".

Ngoài Thư Kỳ, phim quy tụ Vương Thiên Nguyên, Trương Hiếu Toàn và Tăng Chí Vỹ.

Ngôi làng hạnh phúc (The Village of No Return) ra rạp Việt Nam từ 10/2.

