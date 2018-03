'Three Billboards' và phim cô gái yêu thủy quái so kè ở Oscar

'Three Billboards' - cơn phẫn nộ và đớn đau của người mẹ / 'The Shape of Water' - cổ tích về tình yêu đầy nhục dục

Trước lễ trao giải Oscar lần 90 vào sáng 5/3 (giờ Hà Nội), nhiều báo Âu Mỹ đưa dự đoán. Ở hạng mục "Phim xuất sắc", Variety, Indiewire, New York Times và Hollywood Reporter chọn The Shape of Water, còn UPI và Los Angeles Times đánh giá cao Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Đây là hai tác phẩm nổi trội nhất trên đường đua, liên tục thắng ở các giải tiền Oscar.

The Shape of Water xoay quanh chuyện tình của một cô gái câm và thủy quái, còn Three Billboards Outside Ebbing, Missouri theo chân một người mẹ thuê ba tấm bảng để ghi nội dung phẫn uất sau khi con gái bị sát hại. Variety nhận định hai phim tạo ra một trong những cuộc tranh đua gay cấn nhất ở Oscar vài năm qua.

âu chuyện tình nhuốm màu buồn bã trong "The Shape of Water"

The Shape of Water là phim có nhiều đề cử Oscar nhất năm nay (13), nhưng điều này không đảm bảo chiến thắng ở giải quan trọng nhất. Hai năm gần đây, tác phẩm được nhiều đề cử nhất (La La Land và The Revenant) đều trắng tay ở hạng mục này. Một số lời tố cáo đạo phim hướng tới The Shape of Water trong thời gian bình chọn cũng có thể ảnh hưởng đến cơ hội của phim.

Còn điểm bất lợi của Three Billboards Outside Ebbing, Missouri nằm ở việc đạo diễn Martin McDonagh không được đề cử. Trong lịch sử, chỉ có bốn phim thắng giải Oscar mà đạo diễn không được đề cử, lần gần nhất là năm 2013 (Argo, Ben Affleck). Sau hai ứng viên hàng đầu, Dunkirk và Get Out được xem là có cơ hội gây bất ngờ.

Câu chuyện người mẹ đi tìm công lý trong "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Ở giải đạo diễn, Variety, Los Angeles Times, New York Times, Indiewire và Hollywood Reporter đều chọn Guillermo del Toro (The Shape of Water) - người thâu tóm các giải tiền Oscar. Nếu nhà làm phim Mexico được vinh danh, đây sẽ là lần thứ tư trong 5 năm qua một đạo diễn nước này nhận Oscar. Alfonso Cuarón thắng năm 2014 với Gravity, còn Alejandro G. Iñárritu lập cú đúp năm 2015 - 2016 với Birdman và The Revenant.

Bốn giải diễn xuất được các chuyên gia nhận định sẽ thuộc về Gary Oldman (nam chính, Darkest Hour), Frances McDormand (nữ chính, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Sam Rockwell (nam phụ, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) và Allison Janney (nữ phụ, I, Tonya). Cuộc tranh đua rõ nét nhất chỉ có ở giải nữ phụ, khi Laurie Metcalf (Lady Bird) cũng được đánh giá cao.

Allison Janney trong "I, Tonya".

Ở giải kịch bản chuyển thể, James Ivory (Call Me by Your Name) được nhận định vượt trội các ứng viên khác. Ông năm nay đã 89 tuổi, có bốn đề cử Oscar nhưng chưa từng thắng giải. Ngoài yếu tố chuyên môn, việc Viện Hàn lâm tôn vinh những nghệ sĩ gạo cội chưa từng nhận Oscar diễn ra khá thường xuyên.

Trong khi đó, giải kịch bản gốc là cuộc chiến giữa Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) và Jordan Peele (Get Out). Kịch bản của McDonagh nổi trội về thoại, còn câu chuyện của Peele có ý tưởng độc đáo khi kết hợp chủ đề phân biệt chủng tộc vào phim kinh dị. Indiewire, Hollywood Repoter và New York Times chọn Get Out, còn Variety và Los Angeles Times đánh giá cao Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Phần hóa trang của "Darkest Hour" nhiều khả năng được tôn vinh.

Ở phần còn lại, những giải được dự đoán khó xảy ra bất ngờ là phim hoạt hình (Coco), hóa trang (Darkest Hour), phục trang (Phantom Thread) và dựng phim (Dunkirk). Tác phẩm của Pixar quá nổi trội so với các ứng viên hoạt hình khác, còn nhóm chuyên gia của Darkest Hour gây ấn tượng mạnh khi biến tài tử Gary Oldman mảnh khảnh thành Thủ tướng Churchill bệ vệ. Phantom Thread - một phim về giới thời trang với đầy những bộ cánh tinh xảo - dễ ghi điểm ở giải về trang phục. Còn Dunkirk - kể về cuộc chiến diễn ra ở ba tuyến trên không, dưới đất, trên biển - nổi bật về chất lượng dựng phim.

Hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" được nhận định là khó lường. Trong năm đề cử năm nay, chưa phim nào từng thắng ở các giải tiền Oscar quan trọng. Ở Quả Cầu Vàng, In the Fade thắng giải nhưng phim này không được đề cử Oscar, còn The Handmaiden (thắng ở BAFTA) không đủ chuẩn tham gia Oscar 2018 do thời điểm phát hành. Indiewire, Variety, New York Times chọn A Fantastic Woman (Chile), trong khi Hollywood Reporter cho rằng The Insult (Lebanon) sẽ được vinh danh. A Fantastic Woman xoay quanh một người phụ nữ chuyển giới mạnh mẽ, còn The Insult kể về một vụ kiện gây chấn động ở Lebanon.

Ân Nguyễn