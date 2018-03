'Thor: Ragnarok' thắng lớn dù chưa chiếu ở Mỹ

Tiếng cười lấn át cảnh tận thế trong 'Thor: Ragnarok' / Đạo diễn James Gunn: 'Fan Marvel và DC thật ngớ ngẩn khi cãi nhau'

Trong số này, doanh thu cao nhất (15,8 triệu USD) đến từ nước Anh - quê hương của tài tử Tom Hiddleston (thủ vai Loki). Tiếp theo là các thị trường Hàn Quốc (15,3 triệu USD), Australia (8,4 triệu USD), Brazil (8,3 triệu USD) và Pháp (7,4 triệu USD). Ở nhiều nước, Thor: Ragnarok đạt doanh thu mở màn cao nhất tháng 10 trong lịch sử điện ảnh. Tuần sau, tác phẩm sẽ ra mắt ở nhiều thị trường quan trọng như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Nga và Đức.

* Thor và Hulk chiến đấu trong "Thor: Ragnarok"

Thor: Ragnarok (Thor: Tận thế Ragnarok)

Trong phần ba về Thor (Chris Hemsworth), thần sấm bị nữ thần chết Hela (Cate Blanchett) đẩy đến một hành tinh xa lạ. Tại đây, anh phải đối đầu với người đồng đội cũ Hulk trong một võ đài sinh tử. Trong khi đó, xứ Asgard sắp đối mặt với ngày tận thế Ragnarok. Tác phẩm được giới phê bình khen ngợi với 96% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Ngày 29/10, Disney thông báo doanh thu vượt mức 4 tỷ USD trong năm 2017, trở thành hãng phim duy nhất cán mốc này 5 năm liên tiếp. Trong đó, 1,4 tỷ USD đến từ Bắc Mỹ. Các phim ăn khách nhất của hãng năm nay gồm Beauty and the Beast (1,26 tỷ USD toàn cầu), Guardians of the Galaxy 2 (863 triệu USD) và Pirates of the Caribbean 5 (794 triệu USD). Sắp tới, Thor: Ragnarok, Star Wars: The Last Jedi và Coco (hoạt hình của hãng Pixar) được dự đoán thắng lớn, tiếp tục giúp Disney nâng cao doanh thu dịp cuối năm.

"Thor: Ragnarok" tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu của hãng Disney.

Cuối tuần qua, phim kinh dị Jigsaw đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ với 16,2 triệu USD, còn Geostorm đứng đầu phòng vé Trung Quốc với 33 triệu USD. Phim thảm họa có Gerard Butler đóng chính hiện đạt 136 triệu USD toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất là 120 triệu USD, chưa tính chi phí quảng bá. Theo Collider, dự án được cho là khiến hãng sản xuất lỗ khoảng 100 triệu USD.

Ở Mỹ, Amityville: The Awakening - phim đầu tiên của hãng Weinstein ra mắt sau khi Harvey Weinstein rời công ty - chỉ thu 742 USD từ 10 rạp. Tuy nhiên, điều này không phải do khán giả tẩy chay hãng phim, mà bởi tác phẩm kinh dị này đã được chiếu miễn phí trên hệ thống Google Play hai tuần trước. Câu chuyện xoay quanh loạt hiện tượng siêu nhiên ở một ngôi nhà ma tại Amityville (Mỹ).

Ân Nguyễn