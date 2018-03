'Thor: Ragnarok' được giới phê bình khen

2 phim Việt cạnh tranh 20 phim ngoại ở rạp tháng 10 / 'Thor 3' được bầu là phim Hollywood gây chú ý nhất mùa thu

Phần đông nhà phê bình khen ngợi chất hài của phần ba về Thor - nhân vật trong truyện tranh Marvel. Lindsey Bahr của AP nhận xét: "Thor: Ragnarok chắc chắn là phim hài hước nhất trong series Thor. Chris Hemsworth thật sự có tài khi diễn hài, như từng chứng tỏ trong Ghostbusters". Chris Nashawaty của Entertainment Weekly viết: "Thor: Ragnarok tập trung vào việc gây cười và đã thành công. Hemsworth vui nhộn còn Tessa Thompson có tiềm năng trở thành ngôi sao".

Alonso Duralde của The Wrap bình luận: "Đạo diễn Taika Waititi và các biên kịch biết cân bằng các vấn đề nghiêm túc và sự ngớ ngẩn - điều mà tác phẩm này cần. Khán giả của Vũ trụ Điện ảnh Marvel sẽ tôn trọng nỗ lực của họ, còn những người không quan tâm đến tình tiết kết nối với các phần tiếp theo cũng thấy vui vẻ". Jim Vejvoda so sánh tác phẩm với Guardians of the Galaxy - một phim khác của Marvel cũng gây ấn tượng bởi hài hước.

* Quê hương Asgard của Thor bị xâm lược trong phim mới

Thor: Ragnarok (Thor: Tận thế Ragnarok)

Trong khi đó, cây bút Brian Truitt của USA Today khen ngợi bối cảnh phim. "Hành tinh Sakaar giống như những trang truyện tranh Thor thập niên 1960 bước ra đời thực. Còn các địa điểm khác giống như sự pha trộn phong cách của nhóm nhạc rock Led Zeppelin với tranh của Frank Frazetta". Ngoài ra, Nicholas Barber của BBC đánh giá cao các trích đoạn chiến đấu và kỹ xảo của phim.

Thor: Ragnarok là phim thứ 17 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, đồng thời là phim thứ ba thần sấm sét Thor là nhân vật chính. Câu chuyện xoay quanh việc Thor bị thần chết Hela phá búa thần Mjolnir và phải lưu lạc đến thế giới khác. Tại đây, thần sấm phải tham gia vào một võ đài sinh tử và đối đầu với Hulk - người đồng đội cũ trong nhóm Avengers. Phim quy tụ dàn diễn viên Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Tessa Thompson và Mark Ruffalo.

Loki (ngoài cùng bên phải) sẽ chiến đấu cùng Thor trong phim mới.

Theo khảo sát của trang Fandago, Thor: Ragnarok là tác phẩm được trông đợi nhất mùa thu ở Mỹ (từ tháng 9 đến tháng 11). Phim được nhận định sẽ ăn khách ở phòng vé, nối tiếp thành công của hai bom tấn Marvel trong năm nay - Guardians of the Galaxy 2 (863 triệu USD) và Spider-Man: Homecoming (879 triệu USD).

Tác phẩm chiếu ở Việt Nam ngày 27/10 với nhan đề Thor: Tận thế Ragnarok, một tuần trước khi mở màn ở Mỹ ngày 3/11. Điều này phù hợp với chiến lược của hãng Marvel nhiều năm qua là cho phim ra mắt ở các thị trường quốc tế để tạo tiếng vang trước khi chiếu ở Mỹ.

Ân Nguyễn