'Thor 3' được bầu là phim Hollywood gây chú ý nhất mùa thu

Phim được trông chờ nhất mùa thu: 1) Thor: Ragnarok 2) Justice League 3) Blade Runner 2049 4) Kingsman: The Golden Circle 5) It Diễn viên nam được trông chờ nhất: 1) Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok) 2) Ryan Gosling (Blade Runner 2049) 3) Idris Elba (Molly’s Game, Thor: Ragnarok, The Mountain Between Us) 4) Channing Tatum (Kingsman: The Golden Circle) 5) Ben Affleck (Justice League) Diễn viên nữ được trông chờ nhất: 1) Gal Gadot (Justice League) 2) Cate Blanchett (Thor: Ragnarok) 3) Jennifer Lawrence (Mother!) 4) Halle Berry (Kingsman: The Golden Circle) 5) Mila Kunis (A Bad Moms Christmas) Phim hài được trông chờ nhất: 1) A Bad Moms Christmas 2) Daddy’s Home 2 3) Suburbicon 4) Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween 5) Home Again Phim gia đình được trông chờ nhất: 1) Coco 2) The LEGO Ninjago Movie 3) Wonder 4) The Star 5) My Little Pony: The Movie