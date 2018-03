'The Shape of Water' được xóa nghi vấn đạo phim

Phim 18+ về cô gái yêu thủy quái thắng giải Producers Guild Awards / Giới chuyên môn dự đoán đề cử Oscar 2018

The Shape of Water do Guillermo del Toro đạo diễn, kể về chuyện tình của một cô gái yêu thủy quái. Kịch bản được Del Toro viết cùng nữ biên kịch Vanessa Taylor. Trong vài ngày qua, ở các diễn đàn rộ lên nghi vấn phim này "trùng ý tưởng" với The Space Beetween Us - một phim ngắn Hà Lan năm 2015.

* Trailer "The Shape of Water"

âu chuyện tình nhuốm màu buồn bã trong "The Shape of Water"

Nhân vật chính trong hai phim đều là nữ lao công ở một trung tâm nghiên cứu, có tình cảm với một người cá. Hồi tháng 7/2017, trên trang cá nhân, đạo diễn phim ngắn - Didier Konings - cho rằng không chỉ nội dung, mà cả phần hình ảnh của The Shape of Water được lấy cảm hứng từ phim của anh.

Tuy nhiên, ngày 22/1, Viện Hàn lâm Điện ảnh Hà Lan (đơn vị sản xuất phim ngắn) bác bỏ nghi vấn này. Tờ Indiewire trích dẫn lời đơn vị: "Sau khi xem The Shape of Water và theo dõi các cuộc đối thoại diễn ra trong tinh thần hòa nhã và xây dựng, chúng tôi xác nhận phim này và The Space Between Us có đặc tính riêng. Chúng có quá trình diễn biến câu chuyện khác nhau và không trùng lặp hay có liên hệ rõ ràng nào". Trước đó, Viện Hàn lâm Điện ảnh Hà Lan cũng tạo cơ hội để các sinh viên và êkíp The Space Between Us thảo luận cảm hứng sáng tạo của hai phim với Del Toro.

Một cảnh trong "The Space Between Us".

Trên Indiewire, Del Toro cho biết ông phát triển The Shape of Water sau khi mua ý tưởng gốc từ nhà văn Daniel Krauss, người chia sẻ ý tưởng này với ông vào năm 2011. Sau khi hãng Fox Searchlight bật đèn xanh cho dự án, Del Toro cùng biên kịch Vanessa Taylor hoàn tất nốt kịch bản.

Ân Nguyễn