The Rock là diễn viên có thù lao trong năm cao nhất lịch sử

Theo Forbes, từ tháng 6/2017 đến nay, Dwayne Johnson (tức The Rock) thu 124 triệu USD. Chưa có ai kiếm nhiều tiền từ nghề diễn hơn anh trong khoảng thời gian một năm. The Rock đứng thứ năm trong danh sách các sao giải trí năm nay, sau vận động viên Floyd Mayweather (285 triệu USD), diễn viên George Clooney (239 triệu USD), các sao truyền hình thực tế Kylie Jenner (166,5 triệu USD) và Judy Sheindlin (147 triệu USD). Tuy nhiên, phần lớn thu nhập của Clooney từ việc kinh doanh không liên quan đến phim ảnh.

The Rock diễn cảnh mạo hiểm trong Skyscraper

Năm ngoái, The Rock chỉ đứng thứ 22 với 65 triệu USD, bằng một nửa so với người đứng đầu - nghệ sĩ âm nhạc Diddy (130 triệu USD). Cường độ hoạt động giúp The Rock thăng hạng nhanh trên bảng xếp hạng thù lao. Trong khi nhiều ngôi sao chỉ đóng một dự án lớn mỗi năm, anh xuất hiện dày đặc trong hai, ba phim, chưa kể series Ballers. Ba bom tấn gần nhất của tài tử - Jumanji: Welcome to the Jungle, Rampage và Skyscraper - ra mắt cách nhau chỉ vài tháng.

Theo Business Insider, do đảm nhận vai trò nhà sản xuất, The Rock còn được nhận thêm tiền nếu phim ăn khách. Ngoài ra, mạng xã hội cũng giúp anh tăng thu nhập đáng kể. Tạp chí Forbes cho biết nam diễn viên ký hợp đồng trị giá hàng triệu USD để đăng các nội dung giới thiệu phim trên trang cá nhân. Trang Twitter của anh có 13 triệu người theo dõi, trang Facebook là 58 triệu còn Instagram là 108 triệu.

The Rock nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng ở Hollywood (Mỹ) vào tháng 12/2017.

Tài tử ý thức rõ sức mạnh của mạng xã hội và chủ động xây dựng hình ảnh nhiều năm qua. Trên Forbes, anh chia sẻ: "Với tôi, mạng xã hội là yếu tố quan trọng nhất để quảng bá phim". Tạp chí này nhận định trong các dự án của The Rock, trang cá nhân của anh là một kênh truyền thông hiệu quả và rẻ hơn quảng cáo truyền hình, biển quảng cáo hay các phương thức quen thuộc khác. Vì vậy, các hãng phim không ngần ngại ký hợp đồng truyền thông với anh.

Một loạt dự án The Rock đóng chính đã được bật đèn xanh, nhiều khả năng khiến thu nhập anh cao hơn nữa trong những năm tới. Chúng bao gồm Red Notice, Jumanji 2, San Andreas 2, Doc Savage, Hobbs and Shaw (thuộc series Fast & Furious) và Black Adam (phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh DC).

Ân Nguyễn