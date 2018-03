The Rock được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng ở Hollywood

Trailer The Rock đại chiến khỉ khổng lồ thu hút trong tuần / Sao Fast & Furious gọi The Rock là 'gã hề', đòi bỏ vai

Buổi lễ vinh danh và gắn sao cho diễn viên The Fate of the Furious sẽ diễn ra vào ngày 13/12.

Ana Martinez - người điều hành việc gắn sao trên Đại lộ Danh vọng cho biết: "Dwayne Johnson (The Rock) không chỉ có tính cách và tài năng tuyệt vời mà còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện - một trong những tiêu chuẩn để nhận được một ngôi sao trên con đường này".

* The Rock đại chiến khỉ khổng lồ trong phim mới

The Rock đại chiến khỉ khổng lồ trong Rampage

Dwayne Johnson sinh năm 1972, bắt đầu sự nghiệp như một võ sĩ đô vật giải trí. Anh chuyển hướng sang diễn xuất chuyên nghiệp từ đầu thập niên 2000 và gây chú ý với vai diễn Vua Bọ Cạp trong The Mummy Returns (2001). Trong thập niên 2010, tài tử trở thành siêu sao toàn cầu, tham gia nhiều phim ăn khách như series Fast & Furious, San Andreas, Central Intelligence. Các tác phẩm sắp ra mắt của Dwayne Johnson là Jumanji: Welcome to the Jungle (cuối năm 2017), Rampage (2018) và Shazam! (2019).

Dwayne Johnson thường thể hiện mẫu nhân vật hành động và hài hước trên màn ảnh. Theo tạp chí Forbes, anh là nam diễn viên được trả lương cao nhất năm 2016 và cao thứ hai năm 2017 (sau Mark Wahlberg). Ngoài ra, Johnson còn là nhà sản xuất cho nhiều dự án phim ảnh.

Đại lộ Danh vọng ở Hollywood.

Đại lộ Danh vọng (Walk of Fame) là con đường dài 2,1 km ở Hollywood (California, Mỹ), nơi các nghệ sĩ có thành tích được khắc tên lên những ngôi sao ở mặt đường. Tính đến năm 2017, nơi đây có khoảng 2.600 ngôi sao, thu hút hơn 10 triệu khách tham quan mỗi năm.

Ân Nguyễn