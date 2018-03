'The Lorax' chinh phục khán giả Bắc Mỹ

Trong tuần qua, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Dr. Seuss' The Lorax. Bộ phim hoạt hình 3D vui nhộn này leo lên vị trí quán quân bảng xếp hạng phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ với 70,7 triệu USD. Project X, tác phẩm hài mang phong cách giống The Hangover, xếp thứ nhì với doanh thu kém xa The Lorax - 20,8 triệu USD. Quán quân tuần trước, Act of Valor, xuống thứ ba.

Hình ảnh rực rỡ của "The Lorax". Ảnh: Universal.

The Lorax chuyển thể từ cuốn sách cùng tên xuất bản năm 1971 của tiến sĩ Seuss. Phim khai thác đề tài môi trường thông qua câu chuyện về một cậu bé sống trong thành phố hiện đại nhưng không có cây xanh. Khi cô bạn gái trong mơ ước ao được nhìn thấy một cây thật, cậu bé lên đường đi tới những vùng đất nguy hiểm để tìm ra nơi có cây xanh, và đụng phải Lorax - một sinh vật già ngộ nghĩnh.

Năm 1972, The Lorax từng được chuyển thể thành phim hoạt hình truyền hình. Gần 40 năm sau, hãng Universal quyết định đưa câu chuyện vui nhộn nhưng mang nhiều ý nghĩa nhân văn này lên màn ảnh rộng. The Lorax được kỳ vọng sẽ lặp lại những thành công mà người anh em Despicable Me giành được vào năm 2010 (kinh phí chỉ 69 triệu USD nhưng thu về gần 550 triệu USD).

Thanh Bạch và Đông Nhi tham gia dự án phiên bản lồng tiếng Việt của "The Lorax". Ảnh: Universal.

Sau thành công của bốn phim Hollywood lồng tiếng Việt là Rio, The Smurfs, Puss In Boots và Alvin and The Chipmunks 3: Chip - Wrecked, nhà phát hành tại Việt Nam tiếp tục đầu tư vào dự án "Việt hóa" tác phẩm The Lorax. Phiên bản lồng tiếng Việt của phim sẽ có sự tham gia của MC Thanh Bạch và ca sĩ Đông Nhi. The Lorax sẽ khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 23/3.

Project X của đạo diễn Nima Nourizadeh được coi là The Hangover phiên bản 2012. Phim kể về ba cậu học sinh trung học nhạt nhòa, không được ai biết đến. Để thể hiện bản thân và nổi tiếng, cả ba mở một bữa tiệc thác loạn tại nhà. Tuy nhiên, bữa tiệc càng lúc càng hỗn loạn bởi sự có mặt của nhiều vị khách lạ. Todd Phillips, đạo diễn The Hangover, là nhà sản xuất của bộ phim này.

Bữa tiệc thác loạn trong "Project X". Ảnh: Warner Bros.

Tác phẩm độc lập kinh phí thấp (12 triệu USD) Act of Valor thu được 13,7 triệu USD tuần này và đứng thứ ba. Câu chuyện cảm động về những người lính biệt kích Mỹ trong công cuộc chống khủng bố đã chinh phục được nhiều khán giả. Sau hai tuần, phim đã đem lại cho nhà sản xuất gần 50 triệu USD. Act of Valor sẽ khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 27/4.

Những vị trí còn lại trong Top 10 tuần này thuộc về Safe House, Good Deeds, Journey 2: The Mysterious Island, The Vow, This Means War, Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance và The Artist. Sau khi đoạt danh hiệu Phim hay nhất tại Oscar, bộ phim câm của Pháp được nhiều khán giả Mỹ tìm xem hơn. Tổng doanh thu của The Artist đã lên tới 81 triệu USD.

Tiêu điểm cuối tuần này tại Bắc Mỹ là John Carter - bom tấn 3D đầu tiên của năm 2012. Bộ phim kinh dị độc lập Silent House có sự tham gia của diễn viên trẻ Elizabeth Olsen cũng là cái tên gây chú ý.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này:

1. Dr. Seuss' The Lorax - Universal - 70,7 triệu USD

2. Project X - Warner Bros. - 20.8 triệu USD

3. Act of Valor - Relativity Media - 13,7 triệu USD

4. Safe House - Universal - 7,21 triệu USD

5. Good Deeds - Lionsgate - 7 triệu USD

6. Journey 2: The Mysterious Island - Warner Bros. - 6,92 triệu USD

7. The Vow - Sony/ ScreenGems - 6,1 triệu USD

8. This Means War - Fox - 5,62 triệu USD

9. Ghost Rider: Spirit of Vengeance - Sony/ Columbia - 4,7 triệu USD

10. The Artist - Weinstein Company - 3,9 triệu USD

Nguyên Minh