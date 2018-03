'The King's Speech' giành 7 giải Bafta

Danh sách giải thưởng Bafta lần thứ 64: - Phim hay nhất: The King's Speech

- Phim Anh nổi bật trong năm: The King's Speech

- Đạo diễn xuất sắc: David Fincher (The Social Network)

- Nam diễn viên chính xuất sắc: Colin Firth (The King's Speech)

- Nữ diễn viên chính xuất sắc: Natalie Portman (Black Swan)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc: Geoffrey Rush (The King's Speech)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Helena Bonham Carter (The King's Speech)

- Kịch bản gốc xuất sắc: The King's Speech

- Kịch bản chuyển thể xuất sắc: The Social Network

- Quay phim đẹp nhất: True Grit

- Dựng phim xuất sắc: The Social Network

- Thiết kế sản xuất: Inception

- Thiết kế phục trang đẹp nhất: Alice in Wonderland

- Hóa trang xuất sắc: Alice in Wonderland

- Sử dụng âm nhạc xuất sắc: The King's Speech

- Phim hoạt hình hay nhất: Toy Story 3

- Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: The Girl With The Dragon Tattoo (Thụy Điển)

- Âm thanh tuyệt vời nhất: Inception

- Hiệu ứng đặc biệt: Inception

- Ngôi sao đột phá: Tom Hardy

- Nhà làm phim xuất sắc của Anh: Christopher Morris (Four Lions)

- Phim hoạt hình ngắn hay nhất: The Eagleman Stag

- Phim ngắn xuất sắc: Until The River Runs Red