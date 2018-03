‘The Hunger Games 2’ tung trailer dữ dội

'The Hunger Games' lập kỷ lục doanh thu của quý I / 'The Hunger Games' bị cấm chiếu tại Việt Nam

Trong lễ trao giải MTV Movie Awards 2013 diễn ra tối 14/4 tại Mỹ, hãng Lionsgate đã công bố teaser trailer đầu tiên của The Hunger Games 2: Catching Fire cùng nhiều cảnh quay hấp dẫn. Tập phim này dựa trên cuốn sách thứ hai có tên Bắt lửa trong thiên tiểu thuyết Trò chơi sinh tử của nữ nhà văn Suzanne Collins.

Teaser trailer phim 'Catching Fire'

Kết thúc ở phần một, Katniss (Jennifer Lawrence) công khai tình yêu với người cùng quận đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh - Peeta (Josh Hutcherson). Chuyện tình này đã chấm dứt đấu trường sinh tử với cả hai người chiến thắng và khiến tổng thống Snow không hài lòng. Katniss bị coi là một người tiên phong cho cuộc nổi dậy của người dân Panem.

Phần một của "The Hunger Games" bị cấm chiếu tại Việt Nam năm ngoái. Ảnh: Lionsgate.

Trong cuộc diễu hành mừng chiến thắng, Katniss và Peeta phải chứng kiến những người dân ủng hộ hai người bị đàn áp khốc liệt bởi quân đội từ Capitol cử tới. Quận 12 - quê nhà của hai người chiến thắng trò chơi sinh tử - càng bị cho vào tầm ngắm của chính phủ. Chưa kịp tận hưởng chiến thắng thì Katniss và Peeta đã phải tham gia The Quarter Quell – đấu trường dành cho những quán quân của trò chơi đẫm máu này.

Teaser trailer đầu tiên cũng hé lộ tạo hình xinh đẹp của Jennifer Lawrence. Gây chú ý từ phim độc lập Winter’s Bone nhưng phải tới vai Katniss Everdeen trong The Hunger Games, “nữ diễn viên chính xuất sắc” của Oscar 2013 mới được khán giả trên toàn thế giới biết tới và trở thành thần tượng của giới trẻ. Jen đã ký hợp đồng đóng thêm hai tập còn lại của The Hunger Games – chuyển thể từ cuốn sách thứ ba, Mockingjay.

Chỉ riêng tại thị trường Bắc Mỹ, cuốn sách The Hunger Games của nữ nhà văn Suzanne Collins đã bán được hơn 26 triệu bản và thuộc hàng best-seller. Bộ phim chuyển thể vào năm ngoái có kinh phí 78 triệu USD nhưng bất ngờ tạo nên cơn sốt toàn cầu với doanh thu lên tới gần 700 triệu USD. Hiệu ứng của The Hunger Games cũng mạnh mẽ không kém loạt phim Chạng vạng – chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephenie Meyer.

Tạo hình nhân vật Katniss Everdeen của Jennifer Lawrence trong "The Hunger Games 2: Catching Fire". Ảnh: Lionsgate.

The Hunger Games lấy bối cảnh trong tương lai không xa khi Bắc Mỹ bị đe dọa bởi hạn hán, hỏa hoạn, đói kém, phim đặt ra giả thuyết khi đó chiến tranh được thay thế bằng một trò chơi săn người. Mỗi năm, các quận sẽ cử ra đại diện tham dự cuộc đấu một mất một còn để làm trò giải khuây cho các thế lực giàu có. Trò chơi khát máu này được xây dựng như một show truyền hình thực tế truyền đi khắp nơi. Người duy nhất sống sót là người chiến thắng sau trò chơi.

Năm ngoái, The Hunger Games từng có kế hoạch phát hành tại Việt Nam nhưng không qua được cửa kiểm duyệt vì được cho là có nội dung không phù hợp. “Nội dung phim nói về 24 thanh niên đại diện cho 12 quận của một nước bắn giết nhau để tồn tại, ai sống thì chiến thắng. Cuộc chơi này được truyền hình trực tiếp cho dân 12 quận xem con cái họ chết thế nào. Người Mỹ xem hiểu được là ai giỏi, ai gan dạ thì sống, nhưng với Việt Nam thì bạo lực quá, tàn nhẫn quá dù đó là trò chơi. Cả hội đồng duyệt đều phát biểu không nên cho chiếu” – một thành viên của Hội đồng Thẩm định phim truyện nhận định.

Tiểu thuyết "Bắt lửa" - phần hai của "The Hunger Games" - đã được bán tại các tiệm sách từ đầu năm nay.

Vì không được phép phổ biến ngoài rạp nên tháng này, trên lịch chiếu The Hunger Games ở kênh Star Movies cũng có dòng chữ “not available in Vietnam”. Tuy phim bị cấm nhưng tiểu thuyết được dịch ra tiếng Việt với tên Đấu trường sinh tử vẫn lưu hành và được rất nhiều khán giả tìm đọc. Cuốn thứ hai, Catching Fire, cũng đã được dịch ra với tên Bắt lửa và đang bán ngoài các tiệm sách.

Nhiều fan của The Hunger Games vẫn đang hồi hộp chờ đợi liệu phần hai có được bật “thẻ xanh” ở Việt Nam hay không bởi hãng Lionsgate cũng đề nghị phát hành tác phẩm này vào cuối tháng 11 năm nay nếu qua được kiểm duyệt.

>> Ảnh: Tạo hình các nhân vật trong "The Hunger Games 2: Catching Fire"

Nguyên Minh