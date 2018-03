‘The Hobbit’ ăn khách nhất mùa Giáng sinh

‘The Hobbit’ tiếp nối thành công của ‘Chúa Nhẫn’

Tuần này dù có hai bộ phim mới đáng chú ý ra mắt là Jack Reacher của Tom Cruise và This is 40 của Megan Fox nhưng The Hobbit: An Unexpected Journey vẫn là phim ăn khách nhất với doanh thu 36,7 triệu USD. Tác phẩm mới của đạo diễn Chúa Nhẫn, Peter Jackson, trở thành bộ phim được nhiều khán giả Mỹ tìm xem nhất trong mùa Giáng sinh năm nay.

Một cảnh trong phim "The Hobbit". Ảnh: Warner Bros.

The Hobbit lấy bối cảnh câu chuyện trước thời điểm của các sự kiện trong Chúa Nhẫn. Phim nói về cuộc hành trình của Bilbo Baggins, chú của nhân vật Frodo trong series phim Chúa Nhẫn. Anh bị cuốn vào chuyến phiêu lưu giành lại kho báu của Vương quốc người lùn Erebor đã bị con rồng Smaug chiếm giữ từ lâu. Sau hai tuần, The Hobbit thu được 433 triệu USD trên toàn thế giới. Khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức bộ phim này từ ngày 28/12.

Jack Reacher, phim duy nhất của tài tử Tom Cruise trong năm nay, đạt doanh thu khá khiêm tốn – 15,6 triệu USD – và xếp thứ hai. Đây là tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết One Shot của nhà văn Lee Child và xoay quanh cuộc chiến căng thẳng, nghẹt thở của cựu tình báo viên Jack Reacher. Với các kỹ năng chiến đấu và điều tra được trui rèn trong quân đội, khả năng bền bỉ với các đòn cân não cùng tinh thần luôn sẵn sàng bảo vệ các nạn nhân, Jack là một kiểu người hùng hành động máu lạnh dù anh luôn chống lại chủ nghĩa anh hùng cá nhân.

Tom Cruise làm sát thủ máu lạnh trong phim "Jack Reacher". Ảnh: Paramount.

Bộ phim tạo nên một bối cảnh bí ẩn và hồi hộp - khi tất cả chứng cớ đều hướng về nghi phạm đang bị giam giữ - người bắn 6 phát súng, cướp đi 5 mạng người và hắn bỗng yêu cầu: "Hãy bắt Jack Reacher!". Một cuộc rượt đuổi quy mô với những bí mật khủng khiếp bủa vây Jack Reacher. Phim cũng sẽ ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 28/12 – cùng ngày với The Hobbit. Jack Reacher là phim đầu tiên của Tom Cruise kể từ sau khi ly dị vợ Katie Holmes.

Phim hài This is 40 có sự tham gia của cô đào nóng bỏng Megan Fox đứng thứ ba với 12 triệu USD. This Is 40 được coi là phần tiếp theo của bộ phim hài ăn khách năm 2007 là Knocked Up. Tác phẩm hài này xoay quanh cuộc sống nhiều thử thách và bao tình huống dở khóc dở cười của cặp vợ chồng Pete và Debbie khi họ bước vào tuổi trung niên. Phim do Judd Apatow (The 40-Year-Old Virgin, Funny People) làm đạo diễn.

Megan Fox quyến rũ trong phim hài "This is 40". Ảnh: Universal.

Hai bộ phim cũng mới ra mắt tuần này và lọt vào Top 10 nhưng doanh thu không cao là The Guilt Trip (5,39 triệu USD – thứ sáu) và phiên bản 3D của hoạt hình Monsters Inc (5,04 triệu USD – thứ bẩy). Những vị trí còn lại thuộc về Rise of the Guardians, Lincoln, Skyfall, Life of Pi và Hừng đông (phần hai).

Trong tuần lễ cuối cùng của năm nay, hai tác phẩm được đánh giá cao, hứa hẹn sẽ xuất hiện trong danh sách đề cử Oscar 2013 là Django Unchained của đạo diễn Quentin Tarantino và Les Miserables (Những người khốn khổ) của đạo diễn Tom Hooper sẽ ra mắt.

Top 10 phim ăn khách Bắc Mỹ tuần này:

1. The Hobbit: An Unexpected Journey – Warner Bros./ New Line – 36,7 triệu USD

2. Jack Reacher – Paramount – 15,6 triệu USD

3. This is 40 – Universal – 12 triệu USD

4. Rise of the Guardians – Paramount/ DreamWorks – 5,9 triệu USD

5. Lincoln – Disney/ DreamWorks – 5,63 triệu USD

6. The Guilt Trip – Paramount – 5,39 triệu USD

7. Monsters, Inc – Disney – 5,04 triệu USD

8. Skyfall – Sony/ Columbia – 4,7 triệu USD

9. Life of Pi – Fox – 3,8 triệu USD

10. The Twilight Saga: Breaking Dawn (Part II) – Lionsgate/ Summit – 2,6 triệu USD

Nguyên Minh