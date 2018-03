‘The Hobbit 2’ tung trailer đầu tiên

Orlando Bloom trở lại trong teaser ‘Hobbit 2’

The Hobbit: The Desolation of Smaug là phần hai của loạt phim ba phần chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của J. J. R. Tolkien và lấy bối cảnh từ thế giới của "Lord of the Ring" nhiều năm trước khi cuộc đại chiến xảy ra. Phim nối tiếp phần trước, khi Bilbo Baggins cùng pháp sư già Gandalf và nhóm người lùn dũng cảm thoát khỏi sự truy đuổi của bọn Orc và tiếp tục hành trình chiến đấu chống lại con rồng lửa dữ tợn Smaug, giành lại cố quốc của người lùn vốn đã bị con rồng tấn công và chiếm lĩnh làm nơi ở. Trong khi đó, một thế lực đen tối đang mạnh lên từng ngày, đe dọa đến sự an nguy của thế giới.

Poster "The Hobbit 2".

Giống như phần một, "The Hobbit 2" được đầu tư rất nhiều về mặt hình ảnh. Không chỉ riêng con rồng lửa Smaug, các con quái vật cũng được dàn dựng kỹ lưỡng trên máy tính nhằm thể hiện sự dữ tợn và nguy hiểm của chúng. Ngoài ra, phần lớn hậu cảnh của phim đều được chọn lựa rồi chỉnh màu lại, khiến hình ảnh trở nên sắc nét và sống động. Phần hai cũng được quay với tốc độ 48 khung hình trên giây, giúp cho chuyển động của môi trường và các nhân vật trở nên thực tế và mượt mà hơn.

"The Hobbit 2" vẫn có sự xuất hiện của một số nhân vật được yêu thích trong "Chúa Nhẫn", điển hình như thần tiễn Legolas (đánh dấu sự trở lại của tài tử Orlando Bloom) hay Gollum (Andy Serkis đóng). Bên cạnh đó, một số nhân vật mới được giới thiệu như nữ chiến binh Tauriel (do Evangeline Lily thủ vai) và con rồng lửa Smaug (lồng tiếng bởi Benedict Cumberbatch).

Thành phần đoàn làm phim phần lớn sẽ không thay đổi. Đạo diễn Peter Jackson tiếp tục đóng vai trò đầu tàu. Các diễn viên đã góp mặt trong "The Hobbit 1", bao gồm những tên tuổi lớn như Ian McKellen, Martin Freeman, Cate Blanchett vẫn tham gia. Với kỹ xảo hoành tráng, cốt truyện lôi cuốn và gay cấn, "The Hobbit 2" hy vọng tiếp tục hấp dẫn khán giả, giống như phần đầu của bộ phim vào năm ngoái và xa hơn thế, giống như loạt phim "Chúa Nhẫn" đã đạt được 10 năm về trước.

"The Hobbit: The Desolation of Smaug" dự kiến ra mắt ở Mỹ vào ngày 13/12 năm nay.

Trailer đầu tiên của 'The Hobbit 2'

Anh Tuấn