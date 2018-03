'The Help' bất ngờ lên quán quân phim ăn khách

Tuần qua có tới 4 tác phẩm mới được ra mắt và đều là những cái tên đáng chú ý - Fright Night, Conan The Barbarian, Spy Kids: All The Time In The World in 4D và One Day - nhưng không có bộ phim nào đạt được quán quân hay á quân về doanh thu. Hai vị trí đầu bảng vẫn thuộc về Rise of The Planet of The Apes và The Help nhưng được đảo lộn so với tuần trước.

'The Help' bất ngờ trở thành phim hút khán giả Bắc Mỹ nhất tuần này. Ảnh: Disney.

Sau một tuần công chiếu, bộ phim chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Mỹ Kathryn Stockett chỉ bị giảm 21,4% lượng khán giả so với tuần trước. Con số 20,5 triệu USD trong tuần này đủ để đưa The Help trở thành phim ăn khách nhất tại các rạp chiếu Bắc Mỹ. Sau hai tuần giữ vị trí quán quân, siêu phẩm Rise of The Planet of The Apes xuống á quân với 16,3 triệu USD. Doanh thu toàn cầu của bộ phim đang là 256,4 triệu USD. Rise of The Planet of The Apes cũng là điểm nóng trong tuần qua tại các rạp chiếu ở Việt Nam.

Phần 4 của loạt phim Spy Kids có tên All The Time In The World in 4D giữ vị trí thứ ba với 12 triệu USD. Sau 8 năm kể từ phần ba, đạo diễn Robert Rodriguez quyết định khởi động lại loạt phim ăn khách này với một gia đình điệp viên hoàn toàn mới. Jessica Alba vào vai bà mẹ điệp viên xinh đẹp Marissa Wilson. Định "giải nghệ" sau khi sinh con, nhưng Marissa lại bị vướng vào một nhiệm vụ mới khi kẻ trông giữ thời gian điên khùng Timekeeper đe dọa chiếm lấy cả hành tinh. Vợ chồng Marissa và những đứa trẻ lao vào một cuộc phiêu lưu đầy cam go, gay cấn nhưng không kém phần vui nhộn. Spy Kids: All The Time In The World in 4D sẽ khởi chiếu tại Việt Nam trong tháng 9.

Jessica Alba trong 'Spy Kids: All The Time In The World in 4D'. Ảnh: Weinstein.

Được kỳ vọng sẽ có doanh thu cao, nhưng siêu phẩm hành động 3D Conan The Barbarian chỉ thu về con số khiêm tốn là 10 triệu USD và đứng ở vị trí thứ tư. Đây là tác phẩm làm lại từ phiên bản gốc năm 1982 của Arnold Schwarzenegger. Phim nói về chuyến đi mạo hiểm để trả thù cho cha của chàng trai trẻ Conan. Tuy nhiên, trong cuộc hành trình, anh nhận ra mình là hy vọng duy nhất để cứu các quốc gia lớn của Hyboria thoát khỏi sự xâm lăng của các thế lực siêu nhiên. Anh lên đường đi chiến đấu với những quái vật khổng lồ có sức mạnh không tưởng. Conan The Barbarian cũng sẽ được chiếu tại Việt Nam vào tháng 9.

Fright Night, bộ phim về ma cà rồng có sự tham gia của tài tử Colin Farrell và nam diễn viên trẻ Anton Yelchin khép lại top 5 tuần này với 8,3 triệu USD. Nhân vật chính của phim là nam sinh trung học Charley Brewster (Anton Yelchin đóng) - chàng trai nổi tiếng có nhiều cô gái hâm mộ nhất trường. Cuộc sống của cậu thay đổi khi người hàng xóm mới, Jerry (Colin Farrell đóng) xuất hiện. Charley cảm thấy ẩn dưới vẻ ngoài hiền lành, đứng đắn của người đàn ông này là một bí mật nào đó mà không ai ngoài cậu nhận ra. Khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức Fright Night từ ngày 26/8 với ba phiên bản 3D, 2D Digital và 2D thường.

'One Day' của Anne Hathaway gây thất vọng trong tuần chiếu ra mắt. Ảnh: Focus.

One Day của minh tinh Anne Hathaway và tài tử Jim Sturgess gây thất vọng lớn khi chỉ thu về doanh số ít ỏi 5,13 triệu USD và đứng vị trí thứ 9. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả David Nicholls, One Day là hành trình tình yêu kéo dài gần 20 năm của hai nhân vật Dexter và Emma. Sau chuyện tình một đêm tại lễ tốt nghiệp đại học, hàng năm cả hai lại hẹn gặp nhau một ngày để biết cuộc sống hiện tại của người kia. Họ cũng có cảm tình với nhau, nhưng chỉ quyết định gặp nhau một năm một lần.

Những bộ phim còn lại trong top 10 tuần này là The Smurfs, Final Destination 5, 30 Minutes or Less và Crazy, Stupid, Love. Mùa phim thu sẽ bắt đầu từ ngày thứ sáu (26/8) với sự mở màn của phim kinh dị Don't Be Afraid of The Dark, phim trinh thám hình sự Colombiana và phim hài Our Idiot Brother.

Top 10 phim ăn khách Bắc Mỹ tuần này:

1. The Help - Disney/ DreamWorks - 20,5 triệu USD

2. Rise of The Planet of The Apes - Fox - 16,3 triệu USD

3. Spy Kids: All The Time In The World in 4D - Weinstein Company - 12 triệu USD

4. Conan The Barbarian - Lionsgate - 10 triệu USD

5. Fright Night - Disney/ DreamWorks - 8,3 triệu USD

6. The Smurfs - Sony/ Columbia - 8 triệu USD

7. Final Destination 5 - Warner Bros./ New Line - 7,71 triệu USD

8. 30 Minutes or Less - Sony/ Columbia - 6,3 triệu USD

9. One Day - Focus - 5,13 triệu USD

10. Crazy, Stupid, Love - Warner Bros. - 4,95 triệu USD

Nguyên Minh