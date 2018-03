‘The Avengers’ đại thắng ở MTV Movie Awards

Danh sách giải MTV Movie Awards 2013: Phim hay nhất:

"The Avengers" Nữ diễn viên xuất sắc:

Jennifer Lawrence - "Silver Linings Playbook" Nam diễn viên xuất sắc:

Bradley Cooper - "Silver Linings Playbook" Màn trình diễn đột phá (Breakthrough Performance):

Rebel Wilson - "Pitch Perfect" Màn trình diễn đáng sợ nhất (Best Scared-As-S*** Performance):

Suraj Sharma - "Life of Pi" Bộ đôi màn ảnh đẹp nhất (Best On-Screen Duo):

Mark Wahlberg và Seth MacFarlane as Ted - "Ted" Màn diễn cởi trần đẹp nhất (Best Shirtless Performance):

Taylor Lautner - "The Twilight Saga's Breaking Dawn Part II" Cảnh chiến đấu đẹp nhất (Best Fight):

Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner với Tom Hiddleston - "The Avengers" Nụ hôn đẹp nhất (Best Kiss):

Jennifer Lawrence và Bradley Cooper - "Silver Linings Playbook" Vai diễn phản diện xuất sắc (Best Villain):

Tom Hiddleston - "The Avengers" Vai diễn người hùng xuất sắc (Best Hero):

Martin Freeman - "The Hobbit: An Expected Journey" Ngôi sao teen được chờ đợi mùa hè (Summer's Biggest Teen Bad A**):

Chloe Moretz - "Kick-Ass 2" Khoảnh khắc âm nhạc hay nhất (Best Musical Moment):

"Pitch Perfect" Thiên tài gây cười (Comedic Genius Award):

Will Ferrell Ngôi sao tiên phong (MTV Trailblazer Award):

Emma Watson Thành tựu đặc biệt (MTV Generation Award):

Jamie Foxx