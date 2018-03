Thành Long vui vì nhận Oscar sau nhiều lần 'ngã gãy xương'

Đoàn phim Thành Long mượn siêu xe của hoàng tử Dubai / 'Đứa trẻ triệu đô' trong phim đạo chích của Thành Long sau 10 năm

Tờ Mtime đưa tin Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức lễ trao giải Oscar thành tựu trọn đời 2016 hôm 12/11. Thành Long trở thành diễn viên gốc Hoa đầu tiên và cũng là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất nhận giải thưởng cao quý.

Thành Long cười rạng rỡ suốt sự kiện.

Thành Long vận áo dài truyền thống của Trung Quốc, tay ôm hai chú gấu trúc nhồi bông – tượng trưng cho văn hóa Trung Quốc – xuất hiện tại sự kiện quốc tế. Trên sân khấu của lễ trao giải, anh nói: “Đây đúng là một giấc mơ. Tôi làm trong ngành điện ảnh đã 56 năm, đóng hơn 200 phim điện ảnh, từng nhiều lần ngã gãy xương, cuối cùng giải này cũng thuộc về tôi rồi. Cảm ơn tất cả bạn bè và người hâm mộ trên toàn thế giới, các bạn chính là động lực để tôi tiếp tục cố gắng”.

Trong sự nghiệp diễn xuất hơn 40 năm, Thành Long đóng hàng chục bộ phim hành động, trong đó nhiều phim do anh viết kịch bản, đạo diễn, giám đốc sản xuất kiêm chỉ đạo võ thuật. Ở Hollywood, ngôi sao 62 tuổi nổi tiếng với loạt phim Giờ cao điểm, Trưa Thượng Hải, Hiệp sĩ Thượng Hải, 80 ngày vòng quanh thế giới, The Karate Kid và phim hoạt hình Kung Fu Panda. Thành Long từng nói anh không hy vọng một ngày nào đó chống gậy đi nhận một giải thưởng an ủi.

Thành Long nhận tượng vàng Oscar.

Người trao giải cho Thành Long là nam diễn viên Chris Tucker – bạn diễn của anh trong loạt phim Giờ cao điểm - và Tom Hanks – người từng đạt giải Oscar “Nam diễn viên chính xuất sắc”. Nói về Thành Long, Tucker không khỏi xúc động: “Được hợp tác với nhân vật huyền thoại này thật tuyệt! Ngày nào tôi cũng háo hức tới trường quay để xem anh ấy đóng phim”.

Tom Hanks nói: “Thành Long là một diễn viên phim hành động có năng khiếu xuất chúng và khả năng sáng tạo tuyệt vời. Anh ấy không ngại mạo hiểm để cống hiến cho điện ảnh. Hôm nay tôi rất vui được có mặt tại đây để chứng kiến thời khắc vinh danh những cống hiến của Thành Long và trao giải Oscar cho anh ấy".

Thành Long mời người bạn lâu năm của mình là Stallone tới chứng kiến thời khắc quan trọng cùng anh. Thành Long nói: “Nhiều năm trước, tôi từng thấy tượng vàng Oscar ở nhà Stallone, tôi còn tò mò sờ vào đó. Hôm nay, tôi mời anh ấy tới đây chung vui cùng tôi”.

(Từ trái qua) Thành Long, đạo diễn Lynn Stalmaster, nhà sản xuất Frederick Wiseman và nữ biên tập Anne Coates nhận giải Oscar "Thành tựu trọn đời".

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Thành Long về nước để quay nốt những cảnh còn lại trong phim Gleeding Steel.

Ngoài Thành Long, giải thưởng danh giá cũng trao cho ba gương mặt kỳ cựu của nền điện ảnh thế giới: nhà sản xuất phim tài liệu Frederick Wiseman, biên tập Anne Coates và đạo diễn Lynn Stalmaster.

Lan Anh