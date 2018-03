Thành Long, Lý Băng Băng đóng ‘Cách mạng Tân Hợi’

Cách mạng Tân Hợi do bác sĩ Tôn Dật Tiên (Tôn Trung Sơn) khởi xướng năm 1911 nhằm lật đổ chế độ phong kiến Trung Hoa, do những người thuộc tầng lớp trí thức như Tôn Dật Tiên, Hoàng Hưng, Tống Giáo Nhân lãnh đạo. Trong phim, vai Tôn Trung Sơn do nam diễn viên Triệu Văn Tuyên (Zhao Wen Xuan) đảm nhận, nhưng hình ảnh nhân vật chưa được công bố.