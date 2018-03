10 cảnh thách thức tử thần gây kinh ngạc trên màn ảnh / Những phim châu Á được trông chờ cuối năm 2017

Thành Long thủ vai Quan - một người đàn ông châu Á sống ở Anh. Sau cái chết của con gái trong vụ nổ bom, ông cố liên lạc với nhân viên chính phủ Hennessy (Pierce Brosnan) nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Trên hành trình điều tra bọn khủng bố, Quan bất ngờ ở vào thế đối đầu với Hennessy - người nắm giữ các tình tiết có thể giúp lần ra kẻ thủ ác.

* Thành Long đối đầu Pierce Brosnan

Thành Long đối đầu cựu điệp viên 007 trong phim hành động Trailer có nhiều cảnh chiến đấu và cháy nổ của dòng phim hành động pha kịch tính. Thế thượng phong thay đổi liên tục giữa nhân vật của Thành Long và Pierce Brosnan. Quan ngày càng trở nên liều mạng, còn Hennessy dần hiện rõ là một kẻ nguy hiểm ẩn sau vẻ ngoài của một viên chức.

Tác phẩm đánh dấu sự tái hợp của Pierce Brosnan và Martin Campbell - đạo diễn tập phim 007 GoldenEye (1995) do tài tử Anh đóng chính. Campbell cũng là đạo diễn một số phim hành động ăn khách như The Mask of Zorro (1998) và Casino Royale (2006). Tuy nhiên, năm 2011, phim siêu anh hùng Green Lantern của ông bị giới phê bình chỉ trích nặng nề, khiến nhà làm phim rời xa điện ảnh 5 năm trước khi tái xuất trong năm nay.

Poster phim.

The Foreigner là một trong sáu dự án của Thành Long trong năm. Những phim còn lại của tài tử gạo cội là Kung Fu Yoga, The Nut Job 2 (lồng tiếng), The Lego Ninjago Movie (lồng tiếng), Bleeding Steel và Viy 2: Journey to China. Năm ngoái, ông được trao Oscar danh dự ở hạng mục "Thành tựu trọn đời" cho những đóng góp trong hơn 40 năm. The Foreigner (tựa Việt: Kẻ ngoại tộc) chiếu ở Việt Nam từ ngày 6/10.

Ân Nguyễn