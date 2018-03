Thành Lộc làm ông Kẹ, Hữu Châu làm ông già Noel

15 phim khuấy động rạp chiếu Việt tháng 11

Sau Wreck-It-Ralph, Rise of The Guardians (tên tiếng Việt: Sự trỗi dậy của các vệ thần) là phim hoạt hình Hollywood tiếp theo của tháng 11 có phiên bản lồng tiếng Việt để phục vụ khán giả nhỏ tuổi. Đây cũng là một trong những phim 3D nổi bật của năm nay với kinh phí 145 triệu USD và hứa hẹn góp mặt tại Oscar năm tới.

* Trailer "Rise of the Guardians" (lồng tiếng Việt)

Phim quy tụ nhiều nhân vật từng gắn bó với trẻ em qua những câu chuyện cổ tích như Ông già Noel, Thần Ngủ, Jack Frost, Thỏ Phục Sinh, Cô Tiên Răng. Khi tên ác quỷ Pitch âm mưu chiếm lĩnh cả thế giới bằng cách khơi dậy nỗi sợ hãi trong trái tim trẻ em khắp mọi nơi, một nhóm những người hùng bao gồm các nhân vật quen thuộc với những đứa trẻ kết hợp lại để ngăn cản “ông kẹ” Pitch.

5 vệ thần trong phim "Rise of the Guardians" - Thần Ngủ, Thỏ Phục Sinh, Ông già Noel, Jack Frost và Cô Tiên Răng. Ảnh: DreamWorks.

Tuy nhiên, họ không đi ra từ những câu chuyện cổ tích mà đều là những thành viên trong biệt đội The Guardians - nhóm những người sở hữu năng lực đặc biệt. The Guardians lắng nghe lời kêu gọi của hàng triệu trẻ em trên thế giới và hợp sức chống lại bóng ma sợ hãi mà tên Pitch gây ra.

NSƯT Hữu Châu - người từng có kinh nghiệm lồng tiếng Việt cho Brave hay mới đây là Hotel Transylvania - lồng tiếng cho nhân vật Ông già Noel. Đây là một nhân vật trong truyền thuyết được trẻ em trên toàn thế giới ngưỡng mộ và chờ đón mỗi dịp Giáng sinh về. Tuy nhiên, tạo hình Ông già Noel trong Rise of The Guardians có nhiều đột phá, đặc biệt là hình xăm rất to ở hai cánh tay.

NSƯT Hữu Châu và NSƯT Thành Lộc trở thành "đối thủ" trong phiên bản lồng tiếng Việt của "Rise of the Guardians". Ảnh: DreamWorks.

Trong khi đó, NSƯT Thành Lộc, người từng rất thành công với phiên bản lồng tiếng Việt của The Smurfs năm ngoái, sẽ thể hiện giọng nói của ông Kẹ. Trong phim, nhật vật này tìm cách để ăn trộm cát tạo giấc mơ của Thần Cát. Đó là một loại cát bằng vàng có thể đem đến những giấc mơ đẹp cho mọi người nhưng cũng có thể biến nó thành ác mộng.

Rise of the Guardians (Sự trỗi dậy của các vệ thần) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 30/11 với cả ba phiên bản - 3D lồng tiếng Việt, 3D tiếng Anh gốc và 2D.

Nguyên Minh