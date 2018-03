Thanh Hằng tái xuất màn ảnh rộng với vai mẹ chồng

Nhà sản xuất phim Mẹ chồng vừa tung teaser đầu tiên của phim. Video dài gần một phút mở ra câu chuyện bi kịch bên trong một gia đình trưởng giả miền Tây Nam bộ thời hậu phong kiến. Hai năm sau khi về làm dâu cho nhà chồng, Ba Trân (Thanh Hằng đóng) phát hiện mình không có khả năng sinh con. Cô bị mẹ chồng - bà Hai Lịnh (Diễm My đóng) chửi rủa là "cây độc không trái". Ba Trân chỉ biết nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt uất ức, tủi nhục.

Thanh Hằng bị mắng 'cây độc không trái' trong phim 'Mẹ chồng'

Teaser hé lộ một phần bi kịch của Ba Trân, đồng thời giới thiệu thoáng qua tạo hình nhân vật của các diễn viên Ngọc Quyên, Lan Khuê, Midu... Bộ phim lấy bối cảnh giả định - một vùng đất tên Đại Điền vào những năm 1945-1950.

Thanh Hằng chia sẻ trong một tháng quay phim, cô trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc như đau khổ, hạnh phúc... cùng nhân vật. Cô đánh giá vai mới khó hơn nhân vật Kiều thị trong Mỹ nhân kế - phim hành động cổ trang năm 2015 do cô đóng chính. "Có những cảnh, diễn viên không nói, chỉ diễn bằng cơ mặt và ánh mắt", cô kể.

Tạo hình Thanh Hằng trong phim.

Đạo diễn Lý Minh Thắng tâm sự anh yêu thích những chất liệu xưa cũ nên muốn làm một dự án điện ảnh giao thoa giữa văn hóa hiện đại và truyền thống. Phim có cảm hứng từ những tác phẩm nổi tiếng về nữ quyền như Maleficent, Once upon a time, Snow White and the Huntsman... Nhà thiết kế Thủy Nguyễn thực hiện phục trang cho phim. Phim dự kiến ra mắt vào tháng 12.

Tam Kỳ