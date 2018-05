Thanh Duy Idol lần đầu đóng chính trong phim kinh dị

Thanh Duy: 'Em trai luôn bị ám ảnh là cái bóng của tôi'

Phim Dream man - Lời kết bạn chết chóc (đạo diễn Roland Nguyễn Nhân) thuộc thể loại tâm lý - kinh dị. Câu chuyện bắt đầu khi mạng xã hội xôn xao về một tài khoản tên Dream man. Nhiều người đột ngột mất mạng khi kết bạn cùng nick-name này. Một nhóm bạn quyết tâm tìm hiểu sự thật và lần lượt bị rơi vào cạm bẫy do kẻ bí ẩn giăng ra.

* Teaser phim

Thanh Duy Idol đóng chính trong phim kinh dị về Facebook Thanh Duy vào vai Phong, một thành viên trong nhóm bạn, trầm tĩnh, chững chạc, sống nội tâm. Lần đầu đảm nhận diễn chính, anh chia sẻ đây là vai khác biệt so với hình ảnh của anh trên các show truyền hình. Trước đó, giọng ca 32 tuổi chỉ diễn vai thứ phim Đập cánh giữa không trung (2015). Trong phim, Thanh Duy gây ấn tượng khi vào vai một người chuyển giới chuyên giả gái để bán dâm và là bạn thân của nhân vật chính tên Huyền (Thùy Anh đóng). Với vai này, anh đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc của Viet Film Fest 2015 ở Mỹ. Tạo hình Thanh Duy trong phim mới.

Trong Lời kết bạn chết chóc, đạo diễn chọn cách kể song song giữa đời thực và mạng xã hội, từ đó khai thác góc tối của những nút "like" và "share"."Tôi muốn miêu tả về những người trẻ thiếu khát vọng và hoang tưởng, bỏ thế giới thực để chạy theo một thế giới ảo do họ tự vẽ nên", Roland Nguyễn Nhân chia sẻ. Anh là đồng sản xuất Goodbye Julia, một bộ phim độc lập lấy bối cảnh chính ở New York (Mỹ).

Phim còn có sự góp mặt của Đàm Phương Linh - vai Như, nữ chính, Anh Tú (vai Cường), Thanh Tú (vai Thảo). Phim dự kiến công chiếu ngày 10/8.

Tam Kỳ