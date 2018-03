Thân phận ác ma Valak của 'The Conjuring 2' hé lộ ở phim mới

Búp bê ma Annabelle 'sinh ra' từ tình yêu mù quáng của cha mẹ / Màn ảnh rộng 2016 - năm hoàng kim của thể loại kinh dị

Valak là kẻ phản diện trong The Conjuring 2 - phim kinh dị gây sốt với doanh thu 320 triệu USD hè 2016. Hắn là linh hồn tà ác, thường xuất hiện dưới hình dạng bà sơ. Trong phim, Valak theo ám một gia đình sống tại London (Anh) vào năm 1977. Cuối cùng, ác ma bị hai nhà ngoại cảm Ed Warren (Patrick Wilson) và Lorraine Warren (Vera Farmiga) tiêu diệt.

Hãng Warner Bros. lên kế hoạch thực hiện The Nun - phim riêng về Valak - từ tháng 6 năm ngoái, ngay sau khi The Conjuring 2 ra rạp. Corin Hardy đạo diễn dự án mới, còn James Wan - đạo diễn series The Conjuring - giữ vai trò sản xuất.

* Valak ra tay trong "The Conjuring 2"

Valak ra tay trong The Conjuring 2 Gần đây, trang Variety hé lộ nội dung The Nun. Sau vụ tự sát của một bà sơ trẻ ở Romania, tòa thánh Vatican cử một nữ tu trẻ và một thầy tu có quá khứ đau khổ đến điều tra. Họ phát hiện bí mật khủng khiếp và phải chiến đấu với thế lực tà ác mang hình hài bà sơ.

Nữ diễn viên Bonnie Arrows tiếp tục thể hiện vai ác ma Valak. Ngoài ra, dàn diễn viên phim gồm có Taissa Farmiga, Demián Bichir, Charlotte Hope, Ingrid Bisu và Jonas Bloquet.

* Khán giả hài hước hóa thân thành ma Valak

Một khán giả vui tính đóng giả làm Valak đi vào khu thương mại Sự kiện trong The Nun liên kết với các tác phẩm The Conjuring (2013), Annabelle (2014), The Conjuring 2 (2016) và Annabelle: Creation (2017). Tất cả được gọi chung là "vũ trụ điện ảnh The Conjuring", lấy cảm hứng những vụ điều tra có thật của hai nhà ngoại cảm Ed và Lorraine Warren. Hai phần The Conjuring thuộc về mạch truyện chính, còn lại là các phim ăn theo (spin-off).

The Nun đang trong quá trình quay ở Romania. Tác phẩm dự kiến chiếu vào ngày 13/7/2018.

Ân Nguyễn