Thái Hòa hóa người cha lười biếng trong phim cuối năm

Charlie Nguyễn: 'Thái Hòa càng đóng phim càng hay' / 'Chàng vợ của em' dẫn đầu phòng vé lễ 2/9 với doanh thu 70 tỷ

Câu chuyện xoay quanh quan hệ cha con căng thẳng trong gia đình sau khi người mẹ mất. Cô con gái tên Châu nghiêm nghị, tập trung học tập để có tương lai tốt đẹp. Châu phiền lòng khi phải sống chung với người cha vô trách nhiệm tên Hải, hay ngủ nướng lại có tính trẻ con.

Trailer Hồn papa, da con gái Trailer phim.

Trong một lần tranh cãi kịch liệt, Hải lỡ tay tát con gái, vô tình gây ra tai nạn khiến họ hoán đổi thân xác. Từ đó, cuộc sống của họ xáo trộn. Châu vừa phải vất vả tìm cách thích nghi với môi trường công sở, vừa phải ngăn cha mình gây chuyện trong bộ dạng học sinh. Trailer đầu tiên có nhịp nhanh, giới thiệu tính cách nhân vật cùng hoàn cảnh hoán đổi.

Poster phim.

Hồn papa da con gái là phim thứ hai Thái Hòa đóng chính trong năm nay sau Chàng vợ của em. Nhà làm phim Nhật - Ken Ochiai - đạo diễn còn Charlie Nguyễn là nhà sản xuất. Tác phẩm cũng đánh dấu cuộc tái xuất màn ảnh của Kaity Nguyễn - hot girl gây chú ý với Em chưa 18. Một số diễn viên khác trong phim là Kathy Uyên, Vân Trang, Chí Tài, Hồng Vân, Thành Lộc, Huy Khánh, Gi A Nguyễn, Trịnh Thảo.

Kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Seven Days of a Daddy and a Daughter của Takahisa Igarashi. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 28/12, là tác phẩm Việt cuối cùng ra mắt năm nay.

Ân Nguyễn