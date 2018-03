Teaser bom tấn trình làng siêu nhân gốc Huế gây 'bão' người xem

Nữ siêu nhân gốc Huế lộ diện trong 'Guardians of the Galaxy 2' / 'Người cây' Vin Diesel sống lại trong 'Guardians of The Galaxy 2'

The Hollywood Reporter đưa tin Guardians of the Galaxy Vol. 2 lập kỷ lục là teaser phim Marvel có lượng người xem nhiều nhất trong một ngày, với 81 triệu lượt xem. Đây cũng là đoạn phim giới thiệu có lượt người xem cao thứ hai của hãng Marvel, sau trailer Captain America: Civil War (94 triệu lượt view trong 24 giờ).

Đạo diễn James Gunn chia sẻ trên trang cá nhân: "Cảm ơn mọi người rất nhiều, những người hâm mộ yêu quý đã xem và chia sẻ trailer này. Cảm ơn vì đã chào đón nhiệt liệt bé Groot và Mantis (siêu nhân gốc Huế). Hãy chờ trailer đầy đủ nhé".

Nữ siêu nhân gốc Huế - Mantis - và cậu bé người cây Groot gây sốt trong teaser đầu tiên bom tấn mới.

Teaser Guardians of the Galaxy Vol. 2 công bố hôm 3/12, lần đầu giới thiệu nhân vật nữ siêu anh hùng mang dòng máu Việt Nam - Mantis. Trong phim, nhân vật này do mỹ nhân Pháp - Pom Klementieff - hóa thân. Cô xuất hiện ở cuối video và đọc được bí mật tình cảm của lãnh chúa Peter Quill dành cho người đẹp da xanh Gamora.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 là phần tiếp theo phim siêu anh hùng gây sốt mùa hè 2014. Cốt truyện phần mới lấy bối cảnh hai tháng sau những diễn biến trong tập cũ. Lúc này, nhóm vệ binh dải ngân hà du hành xuyên vũ trụ nhằm đi tìm cha ruột lãnh chúa Peter Quill. Các nhân vật cũ đều trở lại gồm - lãnh chúa Peter Quill (Chris Pratt), cô gái da xanh Gamora (Zoe Saldana), chú chồn Rocket (Bradley Cooper) và chàng trai da đỏ Dax (Dave Bautista).

Tác phẩm có ngân sách 200 triệu USD, dự kiến ra rạp vào ngày 5/5/2017.

* Teaser phim "Guardians of The Galaxy Vol. 2"

