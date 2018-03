Tặng độc giả vé xem ra mắt phim 'Ice Age 4'

Công ty Megastar tặng độc giả TP HCM 15 vé dự buổi chiếu ra mắt phim vào lúc 18h ngày 17/7 (trước thời điểm công chiếu chính thức tại VN) ở Megastar Hùng Vương, TP HCM. Vì đây là phim gia đình nên 15 vé sẽ chia đều cho 5 độc giả may mắn, mỗi người được 3 vé. Để nhận vé, mời bạn đọc tham gia trả lời câu hỏi sau: 1. Trước "Ice Age 4: Continental Drift", danh hài Chí Tài từng lồng tiếng Việt cho bộ phim hoạt hình nào của Hollywood? A. Madagascar 3: Europe's Most Wanted

B. Dr. Seuss' The Lorax

C. Brave

D. Happy Feet 2. Phần đầu tiên của "Ice Age" ra đời vào năm nào? A. 2001

B. 2002

C. 2003

D. 2004 Độc giả bấm vào đây để gửi câu trả lời về báo VnExpress, đặt tiêu đề email "Ve xem Ice Age 4" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc. Thời hạn nhận thư: đến hết thứ hai (16/7). Sau đó, ban biên tập sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 5 trong số những độc giả trả lời đúng hai câu hỏi trên để tặng quà. Kết quả sẽ được đăng trên Góc quà tặng ở trang Văn hóa vào sáng 17/7.